SAMIT NATO 2026. U ANKARI: Mark Rute objavio tačne datume samita alijanse
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute danas je objavio da će samit Alijanse 2026. godine biti održan 7. i 8. jula u predsedničkom kompleksu Beštepe u Ankari, u Turskoj, saopšteno je iz NATO-a.
"Želim da zahvalim Turskoj što će biti domaćin ovog važnog sastanka. Turska je snažan saveznik NATO-a više od 70 godina i daje neprocenjiv doprinos našoj zajedničkoj bezbednosti", istakao je Rute.
Turska će po drugi put biti domaćin NATO samita, nakon Istanbula 2004. godine.
Samiti NATO-a okupljaju lidere saveznika radi donošenja odluka o važnim pitanjima sa kojima se Alijansa suočava.
(Tanjug)
