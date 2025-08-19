Svet

SAMIT NATO 2026. U ANKARI: Mark Rute objavio tačne datume samita alijanse

Dimitrije Krsmanović

19. 08. 2025. u 20:26

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute danas je objavio da će samit Alijanse 2026. godine biti održan 7. i 8. jula u predsedničkom kompleksu Beštepe u Ankari, u Turskoj, saopšteno je iz NATO-a.

САМИТ НАТО 2026. У АНКАРИ: Марк Руте објавио тачне датуме самита алијансе

Foto: EPA

"Želim da zahvalim Turskoj što će biti domaćin ovog važnog sastanka. Turska je snažan saveznik NATO-a više od 70 godina i daje neprocenjiv doprinos našoj zajedničkoj bezbednosti", istakao je Rute. 

Prema njegovim rečima, na narednom samitu, lideri će nastaviti da jačaju NATO, čineći ga snažnijim, pravednijim i efikasnijim savezom, spremnim da odgovori na ključne izazove bezbednosti.
Turska će po drugi put biti domaćin NATO samita, nakon Istanbula 2004. godine. 
Samiti NATO-a okupljaju lidere saveznika radi donošenja odluka o važnim pitanjima sa kojima se Alijansa suočava.

(Tanjug)

