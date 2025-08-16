NISTE USPELI NIŠTA DA URADITE Vučić: Nekima će sramota na obrazu da ostane doveka

PREDSEDNIK Srvije Aleksandar Vučić obratio se građanima i blokaderima huliganima posebno putem svog Instagram naloga.

Foto: Profimedia

On je napisao:

Niste uspeli ništa da uradite. Ideja, srce, duša i glave ljudi pobeđuju, a ne prostorije. Uništavanjem prostorija, niste uspeli da uradite ništa, osim što ste podigli gnev kod običnog naroda i vidite otpor na svakom mestu i na svakom koraku.

I na svakom koraku ćete ga videti. Takvi pokušaju uvek se loše završe za onoga koji ih je učinio. Nekima će sramota na obrazu da ostane doveka.