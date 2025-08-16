SUDAR AVIONA NA AERODROMU U MANČESTERU: Objavljene dramatične fotografije, svi letovi zaustavljeni (FOTO/VIDEO)

LETOVI su nakratko obustavljeni na aerodromu u Mančesteru nakon što su se sudarila dva aviona "Easy Jet". Letelici su oštećena krila, a na društvenim mrežama objavljene su dramatične fotografije incidenta na aerodromu.

Foto: Tviter printskrin/ BPI News

Avioni, koji su leteli za Pariz i Gibraltar, sudarili su se oko 6.30 ujutro.

Tiniša Čaudri, koja je bila na letu za Gibraltar sa svojim partnerom, uporedila je sudar sa saobraćajnom nesrećom.

Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights.



No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out. #ManchesterAirport #EasyJet pic.twitter.com/gMOhmvQf6R — BPI News (@BPINewsOrg) August 15, 2025

- Osetili smo kako ceo avion drhti, bio je to ogroman udar - rekla je ona za BBC.

Rekla je da je "bilo puno vatrogasnih vozila" i drugih ekipa bilo na licu mesta, dok su putnici čekali dok su vršene inspekcije.

"Easy Jet" navodi da je pokrenuta hitna istraga zbog incidenta.

Two easyJet aircraft collide while taxiing at Manchester Airport.



The easyJet aircraft clipped wings at about 06:30 BST, an airport spokesman said. There have been no reports of injuries.



Passengers have since disembarked from both planes which had been due to take off for… pic.twitter.com/vO6poNSz91 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 15, 2025

"Možemo da potvrdimo da su vrhovi krila dva aviona došli u kontakt tokom na aerodromu u Mančesteru. Izvinjavamo se putnicima zbog kašnjenja letova. Bezbednost naših putnika i posade je naš najveći prioritet", saopšteno je iz kompanije.

(Gardijan)