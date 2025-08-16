SUDAR AVIONA NA AERODROMU U MANČESTERU: Objavljene dramatične fotografije, svi letovi zaustavljeni (FOTO/VIDEO)
LETOVI su nakratko obustavljeni na aerodromu u Mančesteru nakon što su se sudarila dva aviona "Easy Jet". Letelici su oštećena krila, a na društvenim mrežama objavljene su dramatične fotografije incidenta na aerodromu.
Avioni, koji su leteli za Pariz i Gibraltar, sudarili su se oko 6.30 ujutro.
Tiniša Čaudri, koja je bila na letu za Gibraltar sa svojim partnerom, uporedila je sudar sa saobraćajnom nesrećom.
- Osetili smo kako ceo avion drhti, bio je to ogroman udar - rekla je ona za BBC.
Rekla je da je "bilo puno vatrogasnih vozila" i drugih ekipa bilo na licu mesta, dok su putnici čekali dok su vršene inspekcije.
"Easy Jet" navodi da je pokrenuta hitna istraga zbog incidenta.
"Možemo da potvrdimo da su vrhovi krila dva aviona došli u kontakt tokom na aerodromu u Mančesteru. Izvinjavamo se putnicima zbog kašnjenja letova. Bezbednost naših putnika i posade je naš najveći prioritet", saopšteno je iz kompanije.
(Gardijan)
Preporučujemo
MENjA SE MAPA EVROPE: Šešelj otkrio koja će država nestati
12. 08. 2025. u 17:30 >> 23:30
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)