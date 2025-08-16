AMERIČKI MEDIJI: Tramp bi od Zelenskog mogao da napravi žrtvenog jarca
AMERIČKI predsednik Donald Tramp mogao bi da napravi od Vladimira Zelenskog žrtvenog jarca ako američki napori u posredovanju u ukrajinskom sukobu dožive neuspeh, piše britanski list „Tajms“.
Prema oceni autora članka, na to ukazuju Trampove reči da dalji napredak u zaključivanju sporazuma o Ukrajini sada zavisi od Zelenskog.
U članku se podseća da je Tramp tokom zajedničke konferencije za novinare sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom nakon samita na Aljasci napomenuo da su strane postigle dogovor o mnogim tačkama, ali da je ostala „jedna najvažnija“ o kojoj Moskva i Vašington „imaju veoma dobre šanse da postignu dogovor“.
Prema pisanju lista, moglo bi da se radi ne samo o zabrani Ukrajini da se pridruži NATO-u, već i o zahtevu da Zelenski napusti mesto predsednika, koje nezakonito zauzima, ili o nemogućnosti pridruživanja Kijeva Evropskoj uniji.
Osim toga, u intervjuu za „Foks njuz“ nakon samita, Tramp je napomenuo da su razmena teritorija i garancije bezbednosti van NATO-a za Ukrajinu tačke oko kojih su se SAD i Rusija „u osnovi složile“.
Da li će se Zelenski složiti sa njima, pokazaće vreme, zaključuje „Tajms“.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta.
Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
(Sputnjik)
