AMERIČKI MEDIJI: Tramp bi od Zelenskog mogao da napravi žrtvenog jarca

AMERIČKI predsednik Donald Tramp mogao bi da napravi od Vladimira Zelenskog žrtvenog jarca ako američki napori u posredovanju u ukrajinskom sukobu dožive neuspeh, piše britanski list „Tajms“.

Foto: Profimedia/ilustracija

Prema oceni autora članka, na to ukazuju Trampove reči da dalji napredak u zaključivanju sporazuma o Ukrajini sada zavisi od Zelenskog.

U članku se podseća da je Tramp tokom zajedničke konferencije za novinare sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom nakon samita na Aljasci napomenuo da su strane postigle dogovor o mnogim tačkama, ali da je ostala „jedna najvažnija“ o kojoj Moskva i Vašington „imaju veoma dobre šanse da postignu dogovor“.

Prema pisanju lista, moglo bi da se radi ne samo o zabrani Ukrajini da se pridruži NATO-u, već i o zahtevu da Zelenski napusti mesto predsednika, koje nezakonito zauzima, ili o nemogućnosti pridruživanja Kijeva Evropskoj uniji.

Osim toga, u intervjuu za „Foks njuz“ nakon samita, Tramp je napomenuo da su razmena teritorija i garancije bezbednosti van NATO-a za Ukrajinu tačke oko kojih su se SAD i Rusija „u osnovi složile“.

Da li će se Zelenski složiti sa njima, pokazaće vreme, zaključuje „Tajms“.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta.

Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

(Sputnjik)