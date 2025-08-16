"TO JE VELIKA TRAGEDIJA I BOL ZA NAS!" Putin nakon sastanka sa Trampom progovorio o Ukrajini
TRENUTNA situacija u Ukrajini je tragedija i veliki bol za Rusiju, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, na zajedničkoj konferenciji nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci
- Sve što se dešava je tragedija i veliki bol za nas - rekao je Putin na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, govoreći o sukobu u Ukrajini .
Pregovori između lidera Rusije i Sjedinjenih Država odvijali su se u uskom formatu „tri po tri“.
Sastanak se održao u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Ankoridžu.
