SVEČANO U JUŽNOJ KOREJI: Li DŽae Mjung položio predsedničku zakletvu

LI Džae Mjung položio je danas predsedničku zakletvu u Južnoj Koreji, nakon što je na posebnoj ceremoniji primio pisma o imenovanju od predstavnika građana.

Yonhap

Li Džae Mjung je rekao da snaga i uspeh Republike Koreje uvek potiču od naroda, koji je, kako kaže, branio zemlju u ratovima, gradio njenu ekonomiju, borio se za demokratiju i prevazilazio krize.

Li je obećao da će njegova vlada staviti građane u centar svih vladinih odluka, razvijati njihov potencijal i usmeravati nacionalnu moć kako bi se osiguralo da svaki građanin živi u miru, bezbednosti i prosperitetu, preneli su južnokorejski mediji.

"Izgradićemo Koreju koja zaista pripada narodu, naciju u kojoj se neguje potencijal svakog građanina, gde naša nacionalna snaga raste u skladu sa vašom srećom i gde tu moć dele svi. U centru budućnosti o kojoj sanjamo uvek ćete biti vi, veliki narod Republike Koreje", rekao je Li tokom ceremonije.

U svom govoru, Li se osvrnuo na zabrinutost u vezi sa javnom bezbednošću.

"Čujemo stanovnike Deseong-donga, Padžu, poznatog i kao 'Selo slobode', koji žele da žive bez rata, bez straha, i ožalošćene porodice koje zahtevaju da se više ne nepravedno oduzimaju životi u nacionalnim tragedijama. Učinićemo sve što je u našoj moći da Koreja bude mirno i bezbedno mesto za sve", dodao je Li.

Događaj, koji je kombinovao proslavu 80. godišnjice oslobođenja Koreje od japanske kolonijalne vlasti sa ceremonijom inauguracije na kojoj narod bira predsednika, održan je na trgu Gvangvamun u istorijskom centru Seula.

Prisustvovalo je oko 10.000 ljudi, uključujući 80 predstavnika naroda za imenovanje predsednika.

Tih 80 građana, koji simbolizuju 80 godina od oslobođenja Koreje, bili su istaknute ličnosti u oblastima kao što su ekonomija, nauka i tehnologija, kultura i sport, kao i obični građani koji su radili za opšte dobro domovine, navode lokalni mediji.

Narodni predstavnici su doneli rukopisne potvrde o imenovanju predsednika, koje su ubacili u stalak u obliku kocke u centru bine.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: