NIŠTA OD PREKIDA VATRE U UKRAJINI? Tramp sumnja u mogućnost dogovora nakon sastanka sa Putinom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp nije uveren u mogućnost postizanja dogovora o trenutnom prekidu vatre u sukobu u Ukrajini nakon sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci.
-Znate, nisam siguran da ćemo osigurati trenutni prekid vatre, ali mislim da ćemo ga imati. Znate, više me zanima trenutni mirovni sporazum, brzi mir, rekao je on za Foks njuz.
Američki predsednik je procenio da je verovatnoća neuspešnog završetka njegovog sastanka sa Putinom na Aljasci oko 25 odsto. Po njegovim rečima, on neće voditi pregovore o sporazumu.
"Pustiću ih (Rusiju i Ukrajinu) da sami postignu dogovor. Dakle, pozvaćemo predsednika Zelenskog ako sastanak bude uspešan. Ako bude neuspešan, neću nikoga zvati. Idem kući“, rekao je on.
Tramp je odbio da potvrdi da će imati zajedničku konferenciju za štampu sa Putinom, ali je istakao, da to ne bi bilo loše.
„Planiram da održim konferenciju za štampu. Ne znam da li će biti zajednička. Čak nismo o tome ni razgovarali. Mislim da bi bilo dobro prvo održati zajedničku, a potom pojedinačno. Nešto u tom smislu. A ako sastanak bude neuspešan – jednostavno ću održati konferenciju za štampu i vratiti se u Vašington“, objasnio je Tramp.
Američki državni sekretar Marko Rubio, istakao je da postizanje mira u Ukrajini zahteva razgovor o bezbednosnim garancijama, kao i o teritorijalnim sporovima.
-Da bi se postigao mir, svi znaju da je neophodno razgovarati o bezbednosnim garancijama, teritorijalnim sporovima i pretenzijama - o tome za šta se, zapravo, vodi borba. Sve će to biti deo sveobuhvatnog sporazuma, istakao je on.
Prema njegovim rečima, Tramp očekuje da će postići prekid vatre pre svega kako bi „stvorio uslove za ove razgovore“.
