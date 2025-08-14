Svet

RUSI OPTIMISTIČNI: Samit na Aljasci mogao bi da doprinese resetovanju odnosa Moskve i Vašingtona

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 08. 2025. u 17:07

SAMIT na Aljasci mogao da pomogne u resetovanju odnosa između Rusije i SAD, „ako sastanak prođe dobro“, izjavio je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

„To je takođe šansa za neku vrstu resetovanja, ako sastanak prođe dobro, u odnosima SAD i Rusije“, rekao je Dmitrijev za Si-En-EN.

Prema njegovim rečima dijalog je veoma važan.

„Sastanak je veoma pozitivan za ceo svet jer nije bilo dijaloga pod administracijom Bajdenovom (bivši američki predsednik Džozef), tako da mislim da je veoma važno direktno čuti stav Rusije“, rekao je on u intervjuu.

Dmitrijev je naglasio da postoji mnogo dezinformacija i nesporazuma o ruskom stavu.
Tramp i Putin sastaće se 15. avgusta u Enkoridžu — najvećem gradu savezne države Aljaska. Šef Bele kuće kao je naveo da je cilj okončanje sukoba u Ukrajini. Prema njegovim rečima, to će biti „probni“ sastanak kako bi se utvrdilo da li je moguć mirovni sporazum.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da će se predsednici usredsrediti na razmatranje opcija za dugoročno mirno rešenje sukoba. Prema rečima ministra finansija SAD Skota Besenta, sankcije protiv Rusije mogle bi biti pooštrene ukoliko sastanak na Aljasci bude neuspešan.

