Svet

DEVET ŽIVOTA: Mače upucano u čelo, ali je izdržalo

Novosti online

13. 08. 2025. u 19:20

NEPOZNATI nasilnici pucali su u mačku iz vazdušne puške u Tjumenu.

Foto: Goran Čvorović

Metak se zaglavio u glavi životinje i čudom promašio oko.

- Danas, nevino mače, živo biće, a sutra će biti deca i ljudi? A šta da je dete upucano? - napisao je vlasnik životinje na društvenim mrežama.

