VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)

Novosti online

11. 08. 2025. u 18:45

U FABRICI kompanije US Steel u američkoj državi Pensilvaniji dogodila se eksplozija.

ВЕЛИКА ЕКСПЛОЗИЈА У АМЕРИЦИ: Има повређених (ВИДЕО)

Foto: Printksrin/ JLM

Nekoliko ljudi je povređeno u eksploziji u ponedeljak u fabrici kompanije US Steel u Klertonu, piše CBS News.

Razlozi ekplozije nisu objavljeni.

