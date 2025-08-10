Svet

"TO JE NAJBOLJI NAČIN DA SE OKONČA RAT: Netanjahu i Tramp razgovarali o planovima Izraela za ofanzivu u Gazi

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 08. 2025. u 22:47

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu razgovarao je sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o novim planovima Izraela za ofanzivu u Gazi, saopštila je danas kancelarija izraelskog premijera.

ТО ЈЕ НАЈБОЉИ НАЧИН ДА СЕ ОКОНЧА РАТ: Нетанјаху и Трамп разговарали о плановима Израела за офанзиву у Гази

Foto: AP Photo/Ariel Schali/AP Photo/Evan Vucci

Dvojica zvaničnika razgovarala su o planovima Izraela da preuzme kontrolu nad preostalim uporištima Hamasa u Gazi da bi se rat okončao oslobađanjem talaca i porazom Hamasa, saopštila je Netanjahuova kancelarija, prenosi Rojters.

Netanjahu je ranije danas na konferenciji za strane novinare ponovio da je cilj izraelske vojske da ukloni Hamas i preuzme ''bezbednosnu kontrolu'' nad Pojasom Gaze, uključujući uspostavljanje ''bezbednosne zone'' na granici sa enklavom.

On je naveo ''pet principa za okončanje rata'', uključujući razoružavanje Hamasa, oslobađanje izraelskih zarobljenika, demilitarizaciju Pojasa Gaze, uspostavljanje bezbednosne kontrole nad enklavom i uspostavljanje ne-izraelske mirovne civilne administracije, prenela je Al Džazira.

Naveo je da Izrael ''nema izbora'' osim da ''završi posao i porazi'' Hamas, dodajući da vojska Izraela mora da zauzme ''dva poslednja uporišta Hamasa'', i to jedno u gradu Gazi, a drugo u zemljama u centralnoj Gazi, u blizini izbegličkog kampa Al Mavasi.

- To je najbolji način da se završi rat i želim da se to i učini - rekao je Netanjahu.

Rekao je da ne želi da ''prolongira rat'', jer bi to dovelo do toga da izraelski taoci ''umru od gladi''.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN VRI: Evo šta su delije uradile povodom zločinačke akcije Oluja, a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)