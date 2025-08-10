"POTREBNA JE SILA EVROPE, SAD-A I SVIH NARODA" Zelenski besan posle najnovijeg ruskog napada

RUSKI napad na Zaporožje, kao i napadi na druga naselja na prvoj liniji fronta u Ukrajini, pokazuju da Rusija ne preduzima nikakve stvarne korake ka miru, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u večernjem obraćanju.

Foto: Profimedia

On smatra da Rusiju treba pristisnuti novim sankcijama, prenosi Unian.

- Danas Rusi duž celog oboda fronta, u privrednim zajednicama, u pograničnim gradovima, u našim selima - ponovo su nastavili da oduzimaju živote. Nikakvi rokovi, nikakva očekivanja od njih ne funkcionišu - oni ne žele da zaustave ubistva. Jedino što traže je način da ubiju Ukrajinu - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, "svi mogu da vide" da Rusija nije napravila nijedan pravi korak ka miru, ni na kopnu ni u vazduhu.

- Zato su potrebne sankcije, potreban je pritisak. Potrebna je sila - sila Sjedinjenih Država pre svega, sila Evrope, sila svih naroda sveta koji žele mir i spokoj u međunarodnim odnosima. Ako Rusija ne želi da zaustavi rat, onda se mora zaustaviti njena ekonomija - naglasio je Zelenski.

Danas oko 18 časova po lokalnom vremenu ruska taktička avijacija bacila je dve vođene avio-bombe na grad Zaporožje.

Prema poslednjim informacijama, povređeno je 19 osoba, ali je, kako je objavljeno, moguće da ima još ljudi ispod ruševina.

Prema rečima načelnika regionalne vojne administracije Ivana Fedorova, jedna bomba je pogodila autobusku stanicu, izazvavši značajnu štetu, druga - kliniku Zaporoškog medicinskog univerziteta. Oštećeno je i sedam stambenih zgrada.