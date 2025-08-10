MEĐU POVREĐENIMA U JEZIVOJ PUCNJAVI I DEVOJČICA (13): Isplivali zastrašujući detalji krvoprolića u Tetovu
DO ubistva je došlo u pucnjavi koja se dogodila na ulicama Tetova.
Snimci sa mesta ubistva pokazuju da se Folksvagen "Golf", u kome je pronađena osoba sa prostrelnim ranama, nalazio na ulici i da se kretao. Prema nezvaničnim informacijama Telme, ubijeni muškarac je bio zaposleni u Javnom preduzeću „Gradski parking – Tetovo“.
Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je prve informacije o ubistvu, tačnije o oružanom obračunu, u kojem su učestvovala tri vozila.
- Na raskrsnici ulica „Ilindenska“ i „Blagoja Toska“ u Tetovu došlo je do oružanog obračuna između lica iz dva vozila, što je rezultiralo saobraćajnom nezgodom nakon koje su oba vozila napustila lice mesta. Jedno vozilo se uputilo ka ulici „113“, dok se drugo uputilo u nepoznatom pravcu - navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.
Objavljeni detalji
Prema rečima očevidaca, automobil Ford "Fijesta" koji se zaustavio u ulici „113“ imao je tetovske registarske tablice, u vlasništvu devetnaestogodišnjeg stanovnika sela Gajre, Tetovo, koje su, nakon pregleda, utvrđene kao nevažeće.
Treće vozilo, „folksvagen golf“ u kome je pronađen ubijeni muškarac, takođe ima tetovske registarske tablice i u vlasništvu je F.R. (46) iz Tetova, a pronađeno je na raskrsnici ulica „Blagoja Toska“ i „107“.
Ubistvo se dogodilo u 12.30 časova, a u pucnjavi je povređena i trinaestogodišnja devojčica koja se slučajno zatekla u blizini. Devojčica je zadobila prostrelnu ranu i odmah je prebačena u Kliničku bolnicu u Tetovu.
U pucnjavi su povređene još tri osobe, od kojih su dve zadobile prostrelne rane i zbog težine povreda prebačene su u Klinički centar u Skoplju.
Četvrta povređena osoba je šezdesetogodišnji muškarac iz Tetova, koga je udarilo vozilo napadača dok su bežali, na Ilindenskoj bulevaru na kružnom toku u delu grada poznatom kao Blok 80.
Prema početnim informacijama Telme, četiri povređene osobe su nakon oružanog napada u Tetovu dopremljene u Klinički centar u Skoplju, odakle će pružiti dodatne informacije o zdravstvenom stanju povređenih.
Prema nezvaničnim informacijama, najverovatnije se radi o ubistvu povezanom sa osvetom i nerešenim odnosima.
(Telma)
