KRVAVO JUTRO U GAZI: Veliki broj poginulih Palestinaca u izraelskom napadu, mnogi stradali u redu za hranu

NAJMANjE 14 Palestinaca, uključujući devet osoba koje su čekale pomoć, poginulo je od jutros u izraelskim napadima na Gazu.

Foto: Tanjug/AP Photo

Kako je objavila Al džazira, u severnoj Gazi, u bolnicu Al-Avda prebačena su tela 11 poginulih, među kojima je šestoro stradalo dok je čekalo hranu u blizini koridora Necarim.

Dvoje ljudi je poginulo kod distributivnog mesta organizacije Humanitarne fondacije Gaze (GHF) u južnom delu enklave i prebačeno je u medicinski kompleks Naser.

U Kan Junisu, jedna žena je poginula, a jedna osoba ranjena u izraelskom vazdušnom napadu na stambenu jedinicu.



(Tanjug)