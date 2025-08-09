KRVAVO JUTRO U GAZI: Veliki broj poginulih Palestinaca u izraelskom napadu, mnogi stradali u redu za hranu
NAJMANjE 14 Palestinaca, uključujući devet osoba koje su čekale pomoć, poginulo je od jutros u izraelskim napadima na Gazu.
Kako je objavila Al džazira, u severnoj Gazi, u bolnicu Al-Avda prebačena su tela 11 poginulih, među kojima je šestoro stradalo dok je čekalo hranu u blizini koridora Necarim.
Dvoje ljudi je poginulo kod distributivnog mesta organizacije Humanitarne fondacije Gaze (GHF) u južnom delu enklave i prebačeno je u medicinski kompleks Naser.
U Kan Junisu, jedna žena je poginula, a jedna osoba ranjena u izraelskom vazdušnom napadu na stambenu jedinicu.
(Tanjug)
