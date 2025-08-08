Svet

"NEĆE BITI INVAZIJE NA NAŠU TERITORIJU" Predsednica Meksika oštro odgovorila Trampu

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

08. 08. 2025. u 22:45

PREDSEDNICA Meksika Klaudija Šejnbaum izjavila je danas da pripadnici američke vojske neće ulaziti na teritoriju Meksika, posle medijskih navoda da Vašington razmatra takvu mogućnost u borbi protiv narko-kartela.

НЕЋЕ БИТИ ИНВАЗИЈЕ НА НАШУ ТЕРИТОРИЈУ Председница Мексика оштро одговорила Трампу

Foto: EPA

- Sjedinjene Države neće doći u Meksiko s vojskom. Sarađujemo, ali neće biti invazije, to je apsolutno isključeno. To nije deo nikakvog sporazuma, daleko od toga - rekla je Šejnbaum Ranije danas, list "Njujork tajms" objavio je da je američki predsednik Donald Tramp potpisao naredbu Pentagonu kojom se pokreće upotreba vojne sile protiv određenih latinoameričkih narko-kartela, prenosi Rojters.

Predsednica Šejnbaum je navela da je meksička vlada bila obaveštena o toj odluci, ali je istakla da naredba ne predviđa angažovanje američkih trupa na tlu Meksika.

(Rojters Agencije)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju