AMERIKA NASTAVLJA "LOV" NA MADURA: Nagrada od 50 miliona dolara za informacije o predsedniku Venecuele
SJEDINjENE Američke Države su ponudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura, izjavila je američka državna tužiteljka Pam Bondi.
Na video-snimku objavljenom na mreži Iks, Bondi je optužila Madura za saradnju sa kriminalnim grupama poput "Tren de Aragua" i kartela "Sinaloa".
U odvojenom saopštenju Stejt departmenta i Ministarstva pravde SAD, navedeno je da SAD povećavaju nagradu na 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja i osude Nikolasa Madura zbog navodnog kršenja američkih zakona o narkoticima.
-Više od decenije, Maduro je vođa Kartela de los Soles, koji je odgovoran za trgovinu drogom ka Sjedinjenim Državama, navodi se u saopštenju.
Dana 25. jula 2025. godine, Ministarstvo finansija SAD stavilo je na listu posebno obeleženih globalnih terorista (SDGT) Kartel de los Soles.
-Od 2020. godine, Maduro guši demokratiju i uzurpira vlast u Venecueli, tvrdi Stejt department.
Maduro je proglasio pobedu na predsedničkim izborima u Venecueli 28. jula 2024. godine, ali su Sjedinjene Države odbile da ga priznaju kao pobednika izbora i ne priznaju ga kao predsednika Venecuele.
SAD su ranije nudile nagradu od 25 miliona dolara za informacije koje se odnose na Madura, prema podacima Stejt departmenta.
(rt.rs)
