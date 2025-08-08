Svet

AMERIKA NASTAVLJA "LOV" NA MADURA: Nagrada od 50 miliona dolara za informacije o predsedniku Venecuele

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 08. 2025. u 19:22

SJEDINjENE Američke Države su ponudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura, izjavila je američka državna tužiteljka Pam Bondi.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Na video-snimku objavljenom na mreži Iks, Bondi je optužila Madura za saradnju sa kriminalnim grupama poput "Tren de Aragua" i kartela "Sinaloa".

U odvojenom saopštenju Stejt departmenta i Ministarstva pravde SAD, navedeno je da SAD povećavaju nagradu na 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja i osude Nikolasa Madura zbog navodnog kršenja američkih zakona o narkoticima.

-Više od decenije, Maduro je vođa Kartela de los Soles, koji je odgovoran za trgovinu drogom ka Sjedinjenim Državama, navodi se u saopštenju.

Dana 25. jula 2025. godine, Ministarstvo finansija SAD stavilo je na listu posebno obeleženih globalnih terorista (SDGT) Kartel de los Soles.

-Od 2020. godine, Maduro guši demokratiju i uzurpira vlast u Venecueli, tvrdi Stejt department.

Maduro je proglasio pobedu na predsedničkim izborima u Venecueli 28. jula 2024. godine, ali su Sjedinjene Države odbile da ga priznaju kao pobednika izbora i ne priznaju ga kao predsednika Venecuele.

SAD su ranije nudile nagradu od 25 miliona dolara za informacije koje se odnose na Madura, prema podacima Stejt departmenta.

(rt.rs)

