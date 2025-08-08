LUKAŠENKO O TRAMPU: On je buldožer, konj
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je da će pokušati da bude jači od američkog lidera Donalda Trampa, razgovarajući o svom zdravlju i mogućnosti novog predsedničkog mandata.
- Pa, Tramp je buldožer, konj. Zato ću pokušati da budem jači od Trampa - rekao je Lukašenko u intervjuu za američki Tajm.
Takođe je napomenuo da sada „ne planira“ da učestvuje na sledećim predsedničkim izborima.
Pored toga, u razgovoru sa novinarom, lider Belorsuije je naglasio da je tokom američkih izbora podržavao Trampa i kritikovao Džoa Bajdena.
Preporučujemo
OBOREN ISTORIJSKI REKOD CENE ZLATA: Skok posle vesti o američkim carinama na zlatne poluge
08. 08. 2025. u 17:42
IZRAEL SVE PRIZNAO: Evo da li je zaista Tramp vikao na Netanjahua
08. 08. 2025. u 16:48
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)