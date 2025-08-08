LUKAŠENKO O TRAMPU: On je buldožer, konj

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je da će pokušati da bude jači od američkog lidera Donalda Trampa, razgovarajući o svom zdravlju i mogućnosti novog predsedničkog mandata.

Foto: Profimedia/Sputnik/Viktor Toločko

- Pa, Tramp je buldožer, konj. Zato ću pokušati da budem jači od Trampa - rekao je Lukašenko u intervjuu za američki Tajm.

Takođe je napomenuo da sada „ne planira“ da učestvuje na sledećim predsedničkim izborima.

Pored toga, u razgovoru sa novinarom, lider Belorsuije je naglasio da je tokom američkih izbora podržavao Trampa i kritikovao Džoa Bajdena.