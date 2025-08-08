Svet

LUKAŠENKO O TRAMPU: On je buldožer, konj

Novosti online

08. 08. 2025. u 18:31

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je da će pokušati da bude jači od američkog lidera Donalda Trampa, razgovarajući o svom zdravlju i mogućnosti novog predsedničkog mandata.

ЛУКАШЕНКО О ТРАМПУ: Он је булдожер, коњ

Foto: Profimedia/Sputnik/Viktor Toločko

- Pa, Tramp je buldožer, konj. Zato ću pokušati da budem jači od Trampa - rekao je Lukašenko u intervjuu za američki Tajm.

Takođe je napomenuo da sada „ne planira“ da učestvuje na sledećim predsedničkim izborima. 

Pored toga, u razgovoru sa novinarom, lider Belorsuije je naglasio da je tokom američkih izbora podržavao Trampa i kritikovao Džoa Bajdena.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)