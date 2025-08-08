MODI OTKAČIO TRAMPA: NJu Delhi sada obustavila sve američke vojne kupovine nakon što je ranije već odbacila avione F-35 i P-8I

ODNOSI između Indije i Sjedinjenih Država doživljavaju ozbiljan preokret. Nakon što je prethodnih dana Nju Delhi odbacio američke ponude za borbeni avion pete generacije F-35 i izviđački avion P-8I, sada je otišao korak dalje – obustavljene su sve vojne kupovine iz SAD.

Foto Tanjug/AP/Eric Gay

Ova odluka dolazi kao direktan odgovor na najnovije ekonomske mere Vašingtona protiv Indije.

Kako prenosi agencija Reuters, Indija je stopirala sve pregovore o nabavci novog američkog oružja i vojne opreme, što predstavlja prvi konkretan znak nezadovoljstva prema politici predsednika Donalda Trampa.

Planirana poseta indijskog ministra odbrane Radžnata Singa Vašingtonu, tokom koje je trebalo da budu ozvaničene nove kupovine, otkazana je bez najave novog datuma. Prema navodima izvora, odluka je doneta tiho – bez ikakvih zvaničnih pisanih instrukcija – što ostavlja mogućnost da se stav promijeni, iako trenutno nema naznaka u tom pravcu.

Među projektima koji su stopirani nalaze se:

*borbena oklopna vozila Strajker

*protivoklopni raketni sistemi Džavelin

*izviđački avioni Boing P-8I (Posejdon)

*sistemi podrške i logistike za indijsku mornaricu

Ovaj nagli zaokret dolazi svega dan nakon što je predsednik Tramp 6. avgusta najavio uvođenje carina od 25% na indijski izvoz u SAD, navodeći kao razlog sve veće količine ruske nafte koje Indija uvozi. Time je Bela kuća želela da kazni Delhi zbog zaobilaženja sankcija uvedenih Moskvi, što je naišlo na oštar odgovor.

POSLEDICE PO STRATEŠKU SARADNjU

Odluka da se zamrznu vojne kupovine iz SAD ima ozbiljne strateške posledice. U proteklim godinama, Vašington je pokušavao da privuče Indiju kao ključnog partnera u suzbijanju kineskog uticaja u Indo-pacifičkom regionu. Međutim, sve agresivniji i instrumentalizovani pristup Trampove administracije počeo je da narušava krhku ravnotežu koju je Indija pažljivo gradila između Zapada i Rusije.

Odbacivanje F-35 bilo je jasan signal da Indija ne želi da bude tehnološki zavisna od SAD, posebno kada su u pitanju avioni koji imaju stroge izvozne kontrole i zahteve interoperabilnosti. Slično se dogodilo i sa američkim P-8I, koji su isprva delovali kao atraktivna opcija, ali su kasnije zamenjeni domaćim i ruskim rešenjima.

PRILIKA ZA RUSE

Ukoliko se obustava američkih kupovina produži, to će najverovatnije ubrzati:

*isporuke ruskih Su-30MKI i S-400

*modernizaciju domaćih projekata poput Tejas Mk2

*stratešku vojnu saradnju sa Moskvom i možda čak i Pekingom

Za Indiju, ovo je više od ekonomskog odgovora – radi se o očuvanju vojne nezavisnosti i strateške autonomije. A za SAD, to je znak da sankcionisanje saveznika ima cenu, naročito kada su u pitanju velike regionalne sile sa sopstvenim ambicijama.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori