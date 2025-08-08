NESREĆA NA VISEĆEM MOSTU U KINI: Izginuli šetači, puno povređenih
NAJMANjE pet osoba je poginulo, a 24 su povređene u nesreći koja se dogodila na visećem mostu u turističkom području na severozapadu Kine, u Autonomnoj ujgurskoj oblasti Sinđang.
Do nesreće je došlo u 18.18 časova po lokalnom vremenu, u okrugu Džaosu, u severnom delu oblasti, kada je puklo jedno od nosećih užadi mosta, usled čega se platforma nagnula i 29 ljudi je palo sa mosta.
Od ukupno povređenih, 22 osobe su zadobile lakše povrede, dok su dve osobe teže povređene. Svi povređeni su odmah prevezeni u lokalne bolnice i, kako su saopštile vlasti, niko od njih nije u životnoj opasnosti. Turistički kompleks je zatvoren, a istraga o uzrocima nesreće je u toku.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)