TRAMPOV PRVI SARADNIK IZAZVAO GNEV: LJudi ne veruju šta je uradio (FOTO)

В.Н.

07. 08. 2025. u 14:01

POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens, našao se na meti kritika nakon što je tokom porodičnog odmora u Ohaju, navodno iskoristio javne resurse kako bi poboljšao uslove za veslanje na reci Litl Majami.

Foto: Tanjug/AP

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens je viđen u jugozapadnom Ohaju 2. avgusta, na svoj 41. rođendan kako vozi kanu na reci, pritoci u koju se uliva jezero Sizar Krik.

Ono što je bilo čudno jeste podatak da je nivo vode u reci značajno veći nego prethodnih dana. Da je tako potvrdila je i Američka geološka služba (USGS) čiji podaci su ukazali na nagli porast nivoa reke i pad nivoa jezera upravo u vreme kada je Vens viđen kako vesla, na dan svog 41. rođendana.

Američka vojska je saopštla da je izmena protoka vode iz veštačkog jezera Sizar Krik izvršena na zahtev Tajne službe radi "sigurnog kretanja" njihove pratnje tokom posete potpredsednika.

Ali, anonimni izvor britanskog lista Gardijan je naveo da je pravi cilj podizanja nivoa vode bio da se obezbede "idealni uslovi za kajak" za samog Vensa.

USACE je izvestio i da su lokalni subjekti na vreme obavešteni, te da operacija nije imala negativan uticaj na tokove vode uzvodno ili nizvodno.

Iako se ne navodi da je Vensovo ponašanje bilo protivzakonito, mnogi su izrazili zabrinutost zbog mogućeg sukoba interesa.

- Bilo da je to urađeno za Tajnu službu ili za njega, to je cepidlačenje. Trebalo bi da izabere drugo mesto za odmor - rekao je Ričard Pejnter, bivši pravni savetnik za etiku u administraciji predsednika Džordža Buša.

On je ukazao na to da ovakve privilegije dolaze u trenutku kada su mnoge porodice pogođene rezovima u Nacionalnoj službi za parkove (NPS), zbog kojih su brojna mesta zatvorena ili je radno vreme službi skraćeno.

(Tanjug)

