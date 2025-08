JOŠ JEDAN ZEMLJOTRES JAČINE 5.8 RIHTERA: Zašto sve češće vidimo žestoke potrese širom sveta?

ZEMLjOTRES magnitude 5,8 pogodio je Oahaku, Meksiko, u 17:58:45 GMT u subotu, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

Foto: Ilustracija/Unsplash

Epicentar, na dubini od 10,0 km, prvobitno je utvrđen na 17,54 stepena severne geografske širine i 95,96 stepeni zapadne geografske dužine.



Za sada nema informacija o povređenima i materijalnoj šteti.Zašto ima sve više jakih potresa?Prethodnih dana, zemljotresi jačine preko 5.9 Rihtera privukli su pažnju zbog svoje učestalosti i intenziteta.Iako su zemljotresi svakodnevno prisutni na Zemlji, ponekad se dešavaju periodi povećane aktivnosti koji mogu izazvati zabrinutost.Zemljotresi su najčešće posledica pomeranja tektonskih ploča. Ove ploče su u stalnom pokretu i mogu se sudariti, razdvajati ili kliziti jedna preko druge. Kada se oslobodi akumulirana energija, dolazi do zemljotresa.Eksploatacija nafte i gasa, geotermalna energija ili izgradnja hidroelektrana mogu izazvati zemljotrese koji su obično manji, ali mogu biti osetljiviji u nekim regionima.Zemljotresi su podložni prirodnim ciklusima koji mogu dovesti do povećane aktivnosti u određenim vremenskim periodima, ali ova teorija je i dalje predmet istraživanja.Tehnološski napredak doveo je do poboljšanja mreža i preciznijeg praćenja zemljotresa, te je veći broj prijavljenih potresa, iako u nekim slučajevima oni ostaju mali.Zemljotresi su najčešći u oblastima koje se nalaze na granicama tektonskih ploča, kao što su Tihookeanski pojas vatre (Japan, Čile, Novi Zeland i zapadna obala Severne Amerike) i Sredozemlje (Turska, Grčka i Italija).Prema podacima UGSG Zemlja svakodnevno doživljava više od 1.000 zemljotresa, ali većina njih je mala i neosetljiva. U poslednjih sedam dana, bilo je nekoliko osetnih zemljotresa do jačine 8.1 stepeni Rihtera, naročito u Japanu i na Sredozemlju, ali i manjih potresa u industrijski aktivnim regionima.