KUPE KUĆU, DOBIJU I PASOŠ: Ostrva u Karipskom moru nude kupovinu nekretnine za 200.000 evra, uz koju ide i "bonus"

UKOLIKO kupite kuću, dobićete pasoš! Ova neuobičajena ponuda osvanula je na oglasima za kupovinu nekretnina na Karibima, poznatim po peskovitim plažama i prepoznatljivoj svetloplavoj boji mora koje mami na hiljade turista godišnje. Međutim, kako bi privukli strance sa dubljim džepom da na nekom od karipskih ostrva pazare kuću, kao jednu od beneficija vlasti nude dobijanje putnog dokumenta koji kupcu omogućava bezvizni pristup u čak 150 zemalja, uključujući evropski šengenski prostor.

Foto: AP

Pet ostrvskih zemalja u karipskom regionu nude strancima ove pogodnosti. To su Antigva i Barbuda, Dominika, Grenada, Sent Kits i Nevis i Sent Lucija, putem investicije za "samo 200.000 dolara". Ponuda međutim, sledi potražnju, i to pretežno stanovnika SAD.

Vlasnica kompanije "Luksuzne lokacije" Nađa Dajson za britanski javni servis je izjavila da čak 70 odsto svih kupaca nekretnina trenutno želi da dobije državljanstvo i da je velika većina iz Amerike.

- Ne razgovaramo sa njima o politici, ali nestabilna politička situacija u SAD je definitivno faktor. Prošle godine u ovo vreme, kupce je privlačio način života na Karibima, a nekolicina je aplicirala za investicije. Sada svi govore: "Želim kuću sa državljanstvom". Nikada ranije nismo prodali toliko kuća - primećuje ona.

Da pazare kuću na nekom od karipskih ostrva odlučuju se i državljani Ukrajine, Turske, Nigerije i Kine. A koliko je ovaj program zainteresovao strance pokazuje podatak da je ukupan broj zahteva porastao za 12 procenata od četvrtog kvartala 2024. godine.

- Neki američki klijenti više vole da putuju sa "politički bezopasnim pasošem" - ocenjuje Dominik Volek, iz konsultantske kuće. - Između 10 i 15 procenata ljudi se zapravo preseli. Za većinu je to neka vrsta polise osiguranja od svega zbog čega su zabrinuti. Posedovati još jedno državljanstvo je zapravo rezervni plan.

Međutim, ovakva vrsta državljanstva izazvala je i strah, jer bi "labav nadzor" mogao da pomogne kriminalnim grupama da prelaze njihove granice. EU je, recimo, zapretila je da će ukinuti bezvizni režim za karipske države, a Amerika je prethodno istakla da bi ovakve "šeme" mogle da se koriste za utaju poreza i finansijski kriminal.

- Trenutne analize pokušavaju da utvrde da li državljanstvo putem investicije predstavlja zloupotrebu bezviznog režima koji te zemlje uživaju u odnosu na EU i da li može da izazove bezbednosni rizik po njene države - poručuju iz Brisela, dok karipske države negiraju da ne proveravaju detaljno podnosioce zahteva.

Opremili bolnicu od investicija PROGRAM Konfederacije institucija Dominikane je zdrav i transparentan, a vlasti su vredno radile kako bi osigurale njegov integritet, izjavio je dominikanski premijer Ruzvelt Skerit. Prodajom pasoša prikupljeno je više od milijardu dolara od 1993, kako je pokrenuta inicijativa, čime su finansirane vitalne infrastrukture, među kojima je i najsavremenija bolnica.