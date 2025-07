"MALI, ALI VAŽAN SIGNAL" Merc: Dostavljanje pomoći Gazi iz vazduha moglo bi početi sutra

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da bi dva aviona te zemlje mogla da pošalju već sutra pomoć iz vazduha iz Jordana u Gazu, što bi po njegovoj oceni bio mali ali važan signal.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

- To bi moglo dati samo mali doprinos humanitarnoj pomoći, ali šalje važan signal - mi smo ovde, mi smo u regionu - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu sa jordanskim kraljem Abdulahom, prenosi Rojters.

Merc je kazao da su dva aviona A400M trenutno na putu ka Jordanu, gde će se napuniti gorivom, a zatim odleteti u misiju pružanja pomoći najkasnije za vikend, u koordinaciji sa Francuskom i Nemačkom. On je pozdravio početne korake koje je Izrael preduzeo da dozvoli dostavljanje pomoći, ali je rekao da moraju uslediti i drugi.

- Želimo što je pre moguće da okončamo humanitarnu patnju civilnog stanovništva u Gazi. Nedavno ponovno dopušteni konvoji pomoći, te dostava pomoći iz vazduha koju provodi Izrael, predstavljaju 'važan prvi korak'. No, sada moraju brzo uslediti dalji koraci. Izrael mora odmah, sveobuhvatno i trajno poboljšati katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi - naglasio je nemački kancelar.

Merc je ponovio zahtev nemačke savezne vlade za trajnim prekidom vatre, navodeći da se i za palestinski militantni pokret Hamas mora otvoriti put - osloboditi taoce i položiti oružje, prenosi Dojče vele.

Među taocima koje je Hamas oteo u napadu na jug Izraela u oktobru 2023. godine i dalje se nalaze i nemački državljani. Merc je upozorio Izrael da ne sme doći do proterivanja stanovništva u Pojasu Gaze niti do daljih koraka koji su usmereni ka aneksiji teritorija na Zapadnoj obali. Dodao je da priznanje palestinske države, kako je to najavila Francuska, trenutno nije tema za nemačku vladu. Bacanje humanitarne pomoći iz vazduha kritikovala je humanitarna organizacija Lekari bez granica, koja je navela da je to "besmisleno" i "cinično". Koordinator za hitne situacije te organizacije u Pojasu Gaze Žan Gi Vato je ocenio da ova metoda predstavlja opasnost za ljude koji čekaju pomoć na tlu, i da bi mnogo više efekta imalo ako bi se dostavila pomoć kamionima u obalno područje.

(Tanjug)