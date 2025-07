NI TOMAHAVK, NI ATAKAMS: Ove rakete će Tramp poslati Ukrajini? Mogu da se lansiraju sa F-16

UKRAJINA možda dobija dalekometne rakete JASSM, koje bi se lansirale sa F-16. Još jedno od nagađanja, direktno uzrokovano najavom predsednika Donalda Trampa da će sada i javno SAD ponovo podržati ukrajinsku armiju.

Foto: Profimedia

Prema navodima Military Watch Magazine, predsednik SAD Donald Tramp razmatra mogućnost isporuke Ukrajini krstarećih raketa dugog dometa vazduh–zemlja JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), koje se lansiraju sa aviona poput F-16.

Ukoliko do dogovora dođe, ukrajinske snage bi po prvi put imale na raspolaganju oružje sa dometom do 370 km. U modernijim varijantama domet ide i do 1.000 km, ali je ona rezervisana za mali broj zemalja partnera.

JASSM rakete su do sada bile rezervisane za najbliže američke saveznike, a čak ni Južna Koreja, uprkos svojim bezbednosnim vezama sa Vašingtonom, 2010. nije dobila dozvolu za njenu upotrebu. Poljska ih je dobila za svoju flotu F-16.

U slučaju realizacije, ovo bi bio nastavak trenda snabdevanja Kijeva „superoružjem“: nakon HIMARS sistema i raketa ATACMS, sistema PVO Patriot i borbenih aviona F-16, sada se pominju i strateški kapaciteti poput Tomahawk i JASSM raketa.

Ranije isporučeno oružje nije donelo prevagu u korist Kijeva na vojnom polju, ali je značajno zadržavalo ruski progres. Postignut je cilj – Ukrajina se već 4. godinu opire. Ukrajinci su uspešno integrisali Strom Shadow rakete na svoje sovjetske avione.