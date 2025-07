FRANCUSKI ŠPIJUNI Ne znamo gde se nalazi: Iranski nuklearni program odložen, ali zalihe uranijuma i dalje postoje

DIREKTOR francuske obaveštajne službe DGSE, Nikola Lerner, izjavio je da je iranski nuklearni program odložen za nekoliko meseci nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ali da nije poznato gde se nalaze iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.

-Iranski nuklearni program je materijal, to je visoko obogaćeni uranijum, to je kapacitet za pretvaranje ovog uranijuma iz gasovite u čvrstu fazu. To je proizvodnja jezgra i to je isporuka“, rekao je Lerner.

On je rekao da je DGSE procenio da su sve te faze ozbiljno pogođene i da je mali deo iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma uništen, ali da je ostatak i dalje u rukama vlasti u Teheranu, prenosi Rojters.

-Danas imamo indikacije (gde se nalazi), ali ne možemo sa sigurnošću reći sve dok IAEA ne ponovo pokrene rad. To je veoma važno. Nećemo imati mogućnost da to (zalihe) pratimo, rekao je Lerner.

Druge obaveštajne procene takođe sugerišu da Iran ima skrivene zalihe obogaćenog uranijuma i tehnički kapacitet za obnovu.

Lerner je ponovio te tvrdnje, rekavši da postoji mogućnost da Iran nastavi sa tajnim programom sa manjim kapacitetima za obogaćivanje zbog čega je Francuska, kako je rekao, posvećena pronalaženju diplomatskog rešenja za iransko nuklearno pitanje.

