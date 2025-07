KROZ IGLENE UŠI U SENATU: Šta donosi Trampov "veliki, lepi, zakon"

ZAKON o budžetu i imigraciji, koji je danas usvojen u američkom senatu, a koji je predsednik SAD Donald Tramp nazvao ''velikim lepim zakonom".

AP Photo/Evan Vucci

Ovaj zakon bi, kako piše Foks Njuz, zadržao Trampove poreske olakšice iz 2017. godine, dok bi dodao nove poreske olakšice i povećao trošenja na imigracionu kontrolu i vojnu potrošnju, a uključuje velika smanjenja u potrošnji za zdravstveno osiguranje, industriju čistih izvora energije i studentske kredite i pomoć u hrani.

Zakon predviđa trajno produžavanje Trampovih poreskih olakšica iz 2017. godine, koje bi sprečile povećanje poreza za 22 odsto za američke porodice, omogućava poreski odbitak na napojnice do 25.000 dolara i prekovremenih sati do 12.500 dolara za radnike sa srednjim i višim prihodima, a za penzionere starije od 65 godina uvodi se dodatni poreski odbitak od 6.000 dolara do 2028. godine.

Zakonom se, takođe, povećava granica za poreske odbitke na državne i lokalne poreze na 40.000 dolara na 5 godina, pre nego što se vrati na trenutnih 10.000 dolara, a ovo je izuzetno korisno za stanovnike područja sa visokim troškovima života, ali je kritikovano kao nagrada za progresivne politike.

Kada je reč o zdravstvenom osiguranju, zakon predviđa smanjenje izdvajanja za Medikejd, što bi moglo dovesti do gubitka zdravstvenog osiguranja za 12 miliona Amerikanaca, piše Fox News, dodajući da će stroži uslovi za rad zahtevati od odraslih osoba bez dece da rade najmanje 80 sati mesečno kako bi zadržali beneficije.

Između ostalog, predviđeno je da se smanje sredstva za program dodatne pomoću i ishrani (SNAP, ranije poznat kao "food stamps" - vaučeri za hranu) uz uvođenje radnih zahteva za odrasle osobe i roditelje sa decom starijom od 7 godina, a, takođe, države sa višim stopama grešaka u isplatama snosiće veći deo troškova.

U vezi sa organičenjem državnog duga, predloženo je povećanje limita za američki dug za 5 triliona dolara kako bi se izbegao pad kreditnog rejtinga.

U predizbornoj kampanji, Donald Tramp se značajno fokusirao i na odbranu i imigraciju, za koju ovaj zakon predviđa milijarde za odbrambene projekte, uključujući izgradnja sistema protivraketne odbrane Golden Dome, slično izraelskom Iron Dome-u, u visini od 25 milijardi dolara, završetak Trampovog zida na granici s Mekrikom.

Takođe, zakonom se uvode nove takse za migrante, uključujući 100 dolara godišnje za tražioce azila i 5.000 dolara za one uhvaćene prilikom nezakonitog ulaska.

Zakon je izglasan danas tesnom većinom, odnosno nakon što je bilo izjednačeno 50-50, potpredsednik SAD Džej Di Vens je presudio tako što je glasao za usvajanje amandmana.

(Tanjug)

