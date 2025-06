STRAŠNA OLUJA HARA EVROPOM, VIŠE MRTVIH: Muškarca udario grom, na dečaka palo drvo, kruže jezivi snimci (VIDEO)

Alors que la France bat des records de chaleurs depuis plusieurs jours, Paris a connu ce soir un orage d'une rare ampleur. Ce genre de phénomènes devraient malheureusement arriver de plus en plus souvent dans ce nouveau monde. Et le mieux que l'on puisse faire serait de ralentir… pic.twitter.com/Wj0J5DfUAJ — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) June 25, 2025