TRAMP UZDRMAO NATO ČLANICE: Ovo nikako nisu hteli da čuju

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Španija pokušala da izbegne novi cilj NATO o izdvajanju pet odsto BDP za odbranu, rekavši da će direktno pregovarati sa Madridom i naterati ga da "plati duplo".

AP Photo/John McDonnell

Obraćajući se španskom novinaru, Tramp je rekao da je stav Madrida "strašan", a da je Španija jedina zemlja koja ne plaća dovoljno.

- Volim Španiju. Imam toliko ljudi iz Španije da je to sjajno mesto, i oni su sjajni ljudi. Španija je jedina zemlja, od svih zemalja, koja odbija. Pa žele malo besplatne vožnje, ali e morati da nam to vrate trgovinom, jer neću dozvoliti da se to desi. To je nepravedno - rekao je Tramp.

Govoreći o potrošnji NATO, Tramp je rekao su neki lideri izrazili zabrinutost da neće moći da dostignu novi cilj Alijanse, sugerišući da će "većina", a ne svi evropski saveznici, povećati potrošnju na pet odsto, prenosi Gardijan.

- Nekoliko njih mi je prišlo, jedan posebno, i rekao je 'Pokušavamo da to podignemo na tri odsto već 20 godina, i nismo uspeli, a vi ste to podigli na pet odsto', tako da će oni biti... većina njih (će doprinositi). Pretpostavljam da će skoro svi doprinositi - rekao je Tramp novinarima.

Istakao je da je u prošlosti samo nekoliko zemalja ispunilo cilj od dva odsto, uključujući Poljsku, ali da se to sada promenilo, ukazavši da će Evropa morati da troši na "ozbiljnu vojnu opremu, poželjno američku".

Istovremeno, Tramp je rekao da veruje da ruski predsednik Vladimir Putin želi da završi rat u Ukrajini, ali da će SAD možda poslati još raketa Patriot Kijevu.

Foto: Tanjug

On je takođe rekao da je njegovo obećanje prvobitno obećanje da će okončati rat u Ukrajini bilo ''sarkastično, priznajući da je ''to teže nego što ljudi mogu da zamisle", prenosi Gardijan.

On je dodao da planira da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o kraju rata u Ukrajini, ali je priznao da postoji mogućnost da Putin ima teritorijalne pretenzije i van Ukrajine.

Komentarišući to što ga je generalni sekretar NATO Mark Rute nazvao ''taticom'', Tramp je rekao da smatra da ima dobar odnos sa liderom Alijanse, ali je odbio da govori o tome da li bi NATO opstao bez podrške SAD.

Tramp je rekao da će se naredne nedelje održati razgovori sa iranskim zvaničnicima, ali da nije siguran da će sporazum biti potpisan jer, kako je ocenio, više nema potrebe za time.

On je dodao da smatra da Izrael i Iran neće obnoviti sukobe jer su obe zemlje "iscrpljene". Dalje, Tramp je rekao da će odgovornost koju će Evropa preuzeti za sopstvenu bezbednost, u okviru cilja NATO o povećanju odbrambene potrošnje na pet odsto BDP, pomoći da se u budućnosti spreče novi ratovi, poput tekućeg u Ukrajini.

Tramp je takođe pohvalio američke operacije u Iranu, kao i reakciju na iranski napad na bazu SAD u Kataru, a uzvratio je i komplimente generalnom sekretaru NATO Marku Ruteu.

(Tanjug)