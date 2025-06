NOVI DETALJI AMERIČKOG NAPADA NA IRAN: Bombarderi B-2 izbacili duplo više bombi nego što se mislilo

U RANIM satima nedelje Sjedinjene Države izvele su napad na tri iranska nuklearna postrojenja – Fordo, Natans i Isfahan – koristeći nevidljive bombardere B-2 Spirit naoružane teškim probojnim bombama GBU-57/B "Massive Ordnance Penetrator" (tzv. "bunker-buster").

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je operacija bila "vrlo uspešna" te da su svi ciljevi pogođeni, a američki avioni sigurno napustili iranski vazdušni prostor. Ovaj napad označava dramatičnu eskalaciju jer je to prvo izravno uključivanje SAD u aktuelni rat između Izraela i Irana, koji traje već devet dana.

Kontekst napada

Napad dolazi u trenutku kada je izraelsko-iranski sukob u punom jeku. Izrael je prethodnih dana gađao iranske nuklearne objekte i vojne ciljeve, pokušavajući usporiti iranski nuklearni program. Međutim, američke obaveštajne procene sugerisale su da bi sami izraelski udari vratili iranski program tek oko pola godine unazad te da dalji izraelski napadi ne bi ostvarili veći učinak.

Predsednik Tramp stoga je odlučio izravno intervenisati kako bi zadao odlučujući udarac – ranije je Iranu dao rok od dve nedelje da odustane od nuklearnih ambicija, nagovestivši da je vreme za akciju pri kraju. Američki zvaničnici navode da je cilj napada bio onemogućiti Iran u daljem razvijanju nuklearnog oružja i prisiliti Teheran natrag za pregovarački sto, nakon što su diplomatski napori propali.

Tok napada, ključni B-2 bombarderi i "bunker-buster" bombe

Nevidljivi bombarder B-2 Spirit bio je ključan za uspeh udara zahvaljujući stealth karakteristikama koje mu omogućuju prodor kroz najsofisticiraniju protivvazduhoplovnu odbranu do najvrednijih i najčuvanijih ciljeva. B-2 Spirit je američki strateški bombarder smanjene radarske vidljivosti ("stealth") sposoban za interkontinentalne misije. To je ujedno jedini tip aviona koji može nositi goljeme probojne bombe GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator od 30.000 funti (oko 13,6 tona).

Te "bunker-buster" bombe vođenog navođenja konstruisane su upravo za uništavanje iznimno utvrđenih podzemnih ciljeva – poput iranskih nuklearnih postrojenja ukopanih duboko u brdima. Fordo, iranski pogon za obogaćivanje uranijuma smešten u planini nedaleko od Koma, dugo je slovio za praktički neuništiv konvencionalnim oružjem zbog svoje dubine i ojačane strukture. Upravo zato SAD je u napadu na Fordo primenilo kompletnu nosivost svojih najtežih bombi.

Borbeni poredak napada uključivao je šest bombardera B-2 koji su neprimećeni ušli u iranski vazdušni prostor. Prema izvorima iz američke vlade, ti su bombarderi bez zaustavljanja preleteli oko 37 sati iz svoje baze Whiteman u Misuriju, uz višekratno nadopunjavanje gorivom u vazduhu tokom puta. Svaki B-2 poneo je dve MOP bombe: ukupno je 12 takvih projektila bačeno na Fordo, glavni i najzaštićeniji cilj. Dodatno, još jedan B-2 bombardovao je postrojenje u Natanzu s dve iste "bunker-buster" bombe.

Treći nuklearni lokalitet, postrojenje u okolini Isfahana, gađan je krstarećim projektilima BGM-109 Tomahawk koje su ispalile američke podmornice. Prvotne nezvanične informacije govorile su o manjem broju bombi – komentator Šon Heniti naveo je da je na Fordo palo šest "bunker-bustera", a da su ostala dva cilja napadnuta krstarećim projektilima – no kasnije su CNN i The New York Times potvrdili dvostruko veći broj bombi na Fordo te paralelni raketni udar na druge lokacije.

Uprkos preciznim pogotcima, i uprkos tome što je Tramp izjavio da su iranski nuklearni kompleksi "potpuno uništeni", izvori navode da pojedini ciljevi možda nisu potpuno uništeni. Prema dopisnici Fox News-a Dženifer Grifin, podzemni tunel nuklearnog kompleksa kod Isfahana čak je i tvrđa meta od Forda te nije izvesno da su Tomahawk projektili uspeli u potpunosti razoriti tu utrobu postrojenja.

Pogođene mete i procena štete

Fordo se smatra najosetljivijim i najutvrđenijim objektom – to je podzemni pogon za obogaćivanje uranijuma koji je Iran tajno izgradio unutar planine (otkriven 2009. godine). Amerikanci veruju da je Fordo sada teško oštećen s 12 izravnih pogodaka te da će iranski program obogaćivanja biti znatno unazaden. Meteosatelitski snimci zabeležili su bljesak eksplozije iznad Forda u vreme napada, a termalni senzori NASA-e detektovali su požare u okolini postrojenja neposredno nakon udara, što potvrđuje da je cilj pogođen.

Natans, najveći iranski kompleks za obogaćivanje uranijuma u središnjem Iranu, takođe je bio meta – prema izveštajima, na Natans su bačene dve MOP bombe koje su verovatno razorile ključne podzemne dvorane za centrifuge. Postrojenje u Isfahanu, gde se nalazi fabrika za preradu uranijuma, pogođeno je salvom projektila i pretpostavlja se da je pretrpelo značajna oštećenja, iako potpuna razmera uništenja zasad nije potvrđena.

Iranska strana tvrdi da napadi nisu izazvali nikakvu radijacijsku nesreću niti curenje opasnih materijala. Iranska Organizacija za atomsku energiju priopštila je da "nema znakova kontaminacije" na napadnutim lokacijama. Slično je izvestila i Saudijska komisija za nuklearnu i radiološku regulaciju, koja je potvrdila da u zemljama Persijskog zaliva nisu detektovani povišeni nivoi zračenja nakon američkog udara. To upućuje da bombe nisu probile do nuklearnog materijala ili da je on ostao sigurno pohranjen.

Ipak, stvarni opseg štete na infrastrukturi tek treba utvrditi. Neovisni analitičari ističu da će biti potrebna inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) kako bi se verifikovalo u kakvom su stanju postrojenja i inventar obogaćenog uranijuma nakon napada.

Tramp govorio o "spektakularnom uspehu", Iran raketama zasuo Izrael

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su udari "potpuno i u potpunosti uništili ključne pogone za obogaćivanje urana" i nazvao operaciju "spektakularnim vojnim uspehom". Najavio je da će napadi biti još žešći ako Iran "ne postigne mir odmah".

Iran je pak osudio napade kao "nečuvene" i "kriminalne", a njihov ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da će Teheran razmotriti sve opcije odgovora.

Ubrzo nakon američkih udara Iran je ispalio desetke projektila prema Izraelu, a meta je bila i zračna luka Ben Gurion. Izrael je potom odgovorio vlastiteim napadima na vojne ciljeve u zapadnom Iranu.

U međuvremenu, IAEA je potvrdila da u pogođenim postrojenjima nije zabeleženo curenje radijacije, ali je njezin čelnik Rafael Grosi upozorio da ovakva eskalacija predstavlja "direktnu pretnju međunarodnom miru i sigurnosti".

(Indeks.hr)