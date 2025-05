EVROPA KUPUJE KIJEVU ORUŽJE: EU planira da nastavi da pomaže Ukrajinu američkim naoružanjem, jer Vašington više neće

LIDERI evropskih zemalja razmatraju kupovinu američkog oružja za isporuku Ukrajini ako Sjedinjene Države odbiju da nadalje pružaju Kijevu vojnu pomoć, objavio je Blumberg pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Agencija navodi da Evropa nema ni zalihe oružja, niti kapacitet da ga proizvede u dovoljnim količinama da bi zadovoljila sve potrebe ukrajinskog fronta, a očigledno je da Bela kuća Kijevu više neće isporučivati oružje.

Vašington nastavlja da odbacuje pozive iz Evrope da se pojača pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina sankcijama koje bi trebalo da ga nagovore da pristane na trenutni prekid vatre. Predlog, koji dobija sve veći kredibilitet, jeste da se kupi više američkog oružja, a zatim pošalje Ukrajini, rekli su eksperti upoznati sa situacijom, koji su tražili da ostanu anonimni.

- Ideja je da, u slučaju da Tramp odbije da pošalje američko oružje Ukrajini, to umesto SAD učini Evropa. Praktično bi EU bila transmisija za prenos američkog oružja Kijevu. To bi, smatraju evropski lideri, pomoglo Ukrajini da obuzda rusku ofanzivu i moglo bi da, dodatnim pritiskom, da natera šefa Kremlja da ozbiljno shvati pitanje prekida vatre. A, ako Evropljani mogu da ubede Trampa da nastavi da dostavlja obaveštajne podatke Kijevu, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, moći će da preživi - smatra izvor.

Bela kuća je, takođe, odbila apele Evrope da nastavi pritisak da Putin prihvati trenutni prekid vatre, pooštravanjem sankcija. Viši saradnik Saveta za spoljne odnose (CFR) i profesor na međunarodnim studijama na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu Čarls Kapčan ocenjuje je da je naoružavanje Ukrajine oružjem proizvedenim u SAD, bilo kupljenim, ili doniranim, jedini način da se okonča rat.

Obaveštajni podaci SAGOVORNICI Blumberga ističu da očekuju da će SAD nastaviti da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom da bi pomogle u identifikaciji meta. Prethodna kratka obustava ove saradnje, stvorila je velike operativne probleme za Kijev i izazvala zabrinutost među američkim saveznicima da će se suočititi sa sličnim tretmanom.

- Sporazum o prirodnim resursima potpisan sa Ukrajinom daje predsedniku SAD prostor da se obrati Kongresu da bi zatražio dodatna sredstva za Ukrajinu i da tvrdi da je to doprinos zajedničkom investicionom fondu, a ne teret za poreske obveznike SAD. Tramp razume da bi, ako bi on bacio Ukrajinu pod autobus, a Rusija obezbedila kapitulaciju Ukrajine, to bio ubedljiv politički poraz za njega - istakao je Kapčan.

Po njegovim rečima, "Ukrajina postaje Trampov Avganistan, ako ne i gore". Eksperti tvrde da bi isporuke oružja Ukrajini, koje je odobrio i finansirao bivši američki predsednik Džozef Bajden, mogle da se okončaju ovog leta, a "Evropa će se mučiti da proizvede dovoljno oružja da popuni prazninu".

EU, takođe, razmatra nove sankcije protiv Rusije, uključujući isključivanje banaka iz SVIFT sistema i zabranu gasovoda Severni tok, sa ciljem novog pritiska na Rusiju da pregovara o mirovnom sporazumu, navodi Blumberg.