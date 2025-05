RAT u Ukrajini - 1188. dan.

Oleg PetrFoto Tanjug/AP/Ukraine's 24th Mechanized Brigade

Zelenski: Rusija priprema novu ofanzivu

Rusija stalno izvodi napade i priprema se za nove ofanzive. Zelenski kaže da su ruski napadi svake noći sve smeliji i masovniji.

VSU JE POBEGAO: Kako je oslobođen Belovod u Sumskoj oblasti (VIDEO)

Bitku za naselje vodili su borci 83. vazdušno-desantne brigade grupe Sever.

Padobranci su otkrili neprijateljski odbrambeni sistem, glavna uporišta i vatreno oružje.

Artiljerija je potisnula ukrajinske vatrene tačke i uništila komandna mesta VSU.

Nakon demoralisanja VSU, padobranci su provalili u naselje iz više pravaca.

VSU je pobegao, ostavljajući ranjenike i mrtve. Neki od militanata su položili oružje i predali se.

Harkov u dometu ruskih FPV dronova (MAPA)

Ruski FPV dron prvi put leti ka Harkovu.

Po prvi put ikada, neprijatelj je koristio FPV dron sa bojevom glavom baziranom na RPG-u. Ovo je nova, još podmuklije pretnja, koja ukazuje na pokušaj pronalaženja ranjivih mesta u odbrani grada, rekao je gradonačelnik grada Terehov.

Podsetimo se da je prvi napad ruskog drona na Harkov prijavio 20. maja ukrajinski dobrovoljac Donik, koji je govorio o dronu „sa RPG glavom“.

Rusi u Zarji zatvorili kotao, stanovnici ih grle (VIDEO/MAPA)

Ruski vojnici su ušli u Zarju, a civili su požurili da ih zagrle.

Ukrajinski propagandisti objavljuju video iz sela Zarja u DNR, u koje su ušle ruske trupe. Na snimku se vidi kako lokalni stanovnici grle ruske vojnike.

Zarja se nalazi južno od Konstantinovke - na liniji fronta između Dzeržinska (Torecka) i Pokrovska, gde ruske trupe trenutno napreduju.

Gubitak Zarje znači pretnju opkoljavanja ukrajinskih trupa u „džepu“ južno od naselja, pišu kijevski mediji.

Ruska trobojka se vijori u Belovodima (VIDEO)

Još jedna uspešna akcija u Sumskoj oblasti. Ruska trobojka vijori se u oslobođenom naselju Belovodi.

Nemačka ukinula UKR ograničenja za upotrebu naoružanja dugog

dometa

Velika Britanija, Francuska, SAD, a sada i Nemačka, ukinule su ograničenja dometa upotrebe njihovog oružja koje su isporučili Ukrajini što znači da Kijev sada može da napada položaje na ruskoj teritoriji oružjem dugog dometa, uzjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

- Tako nešto do određenog trenutka nije bilo moguće - rekao je i istakao da je sada neophodno Ukrajini obezbediti svo oružje koje joj je neophodno.

U napadu ukrajinskog drona na humanitarni konvoj poginuo vozač

Ukrajinski dron napao je humanitarni konvoj u Harkovskoj oblasti, vozač vozila je poginuo, rekao je Vitalij Gančev, šef ruske administracije Harkovske oblasti, na svom Telegram kanalu.



Prilikom pada krhotina drona u Tuli jedna žena povređena

On je dodao da među civilima nije bilo žrtava.

Šest ukrajinskih dronova oboreno je iznad Orlovske i Tulske oblasti, a jedan iznad Moskovskog regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prilikom pada krhotina drona u Tuli jedna žena je povređena, pružena joj je medicinska pomoć, saopštio je gubernator oblasti Dmitrij Miljajev na svom Telegram kanalu.

Ukrajinske jedinice ostavile ranjene i ubijene vojnike

Ukrajinske jedinice ostavile su ranjene i ubijene vojnike tokom bekstva iz naselja Belovode u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema saopštenju, prilikom oslobađanja ovog naselja, deo ukrajinskih vojnika se predao i položio oružje.

Ruske snage napreduju na širokom području frontu

Ruske snage napreduju na širokom području frontu - od Krasnoarmejska (ukrajinski naziv - Pokrovsk) do Velike Novosjolke - do granice sa Dnjepropetrovskom oblašću, izjavio je savetnik šefa DNR Igor Kimakovski u emisiji „Solovjov lajv“.

Tanjug

Najvažnije informacije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Ruske snage oslobodile su Belovode i Vladimirovku u Sumskoj oblasti

Ruske snage izvele su intenzivan napad visokopreciznim oružjem na objekte na aerodromu Starokonstantinov, ciljevi napada su postignuti

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana u zoni SVO gotovo 1.415 vojnika

Ruske snage uništile su privremene punktove ukrajinskih jedinica i stranih plaćenika u 152 regiona

Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 220 ukrajinskih dronova, od toga 139 van zone SVO

Ruske grupa „Dnjepar“ likvidirala je gotovo 65 ukrajinskih vojnika i uništila tri stanice za elektronsko ratovanje

Ruska grupa „Centar“ likvidirala je gotovo 475 vojnika

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana više od 160 vojnika, tenk i borbeno oklopno vozilo u zoni odgovornosti ruske grupe „Istok“

Oružane snage Ukrajine izgubile su gotovo 205 vojnika u zoni odgovornosti ruske grupe „Jug“

Oružane snage Ukrajine izgubile su gotovo 235 vojnika i tenk u zoni odgovornosti ruske grupe snaga „Zapad“.



Ruska vojska napredovala duž cele linije fronta

Ruske snage napredovale su tokom prethodnih nedelju dana na celoj liniji fronta, izjavio je lider regiona Denis Pušilin za TV Rusija 24.





Poljska podigla avijaciju zbog ruskih aktivnosti u Ukrajini

On je dodao da je oslobađanje naselja Romanovka na Konstantinovskom pravcu uslovilo izvesne korekcije na frontu.Pušilin je takođe istakao da je ukrajinskih vojnih zarobljenika u DNR sve više u poslednje vreme.Naveo je tri kategorije zatvorenika: oni koje su ukrajinske oružane snage nasilno uhvatile i poslale na front, one koji su dobrovoljno potpisali ugovor i one koji su posvećeni ideji, koji su najopasniji kriminalci.

Operativna komanda rodova poljskih Oružanih snaga saopštila je na društvenoj mreži Iks da su u ponedeljak poljske i savezničke vazduhoplovne snage bile podignute iznad Republike zbog, navodne, ruske aktivnosti u Ukrajini.

Kako je objavljeno na društvenoj mreži Iks, u skladu sa važećim procedurama, operativni komandant je naredio raspoređivanje „svih snaga i sredstava kojima raspolaže“.

Tri sata kasnije avioni su se vratili na svoje aerodrome.

Uništeno 5 dronova iznad Tulske oblasti

Iznad Tulske oblasti, PVO sistemi uništili su pet ukrajinskih dronova od 7.20 do 7.50 po moskovskom vremenu, još dva drona su uništena iznad Kaluške oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Tajani: Rat se neće uskoro završiti ako se Rusija ne odluči na pregovore

Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da se sukob u Ukrajini neće uskoro završiti ako se Rusija ne odluči na pregovore.

"Oduvek sam govorio da se rat neće završiti barem do kraja godine. Nema smisla da se zavaravamo: Rusija je u velikoj meri pretvorila svoju industrijsku moć u proizvodnju oružja, vojnik je plaćen dvostruko više od radnika i ima ih milion na bojnom polju", rekao je Tajani u nedelju u intervjuu za Korijere dela sera.

On je ocenio da je situacija komplikovana ali da se "moramo se povući iz ovog sistema ratovanja".

"(Ruski predsednik Vladimir) Putin je izgradio ratnu mašineriju. Sada mora da prihvati put pregovora i mira", poručio je Tajani.

Prema njegovim rečima, razmena zarobljenika između Rusije i Ukrajine je "u svakom slučaju pozitivan signal".

"Moramo istražiti sve mogućnosti, raditi na rešenjima za prekid vatre, a zatim i pravedan i trajan mir, čak i ako dok to radimo bombe i dalje padaju, jer moramo da budemo realni. Ali, pritisak na Putina mora biti udvostručen, Rusija mora shvatiti da put rata mora biti napušten", poručio je Tajani.

Kako je naveo, Vatikan bi mogao postati mesto održavanja završnih faza pregovora između Rusije i Ukrajine o rešavanju sukoba.

Gradonačelnik Moskve: Ruska PVO oborila dva drona

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je dva drona koja su letela prema Moskvi, saopštio je danas gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin. Na aerodromima Vnukovo, Domodedovo, Žukovski i Kaluga uvedene su privremene restrikcije letova, prenela je agencija RIA Novosti.

U međuvremenu, snage vazdušne odbrane uništile su pet ukrajinskih dronova u regionu Kaluga, objavio je danas lokalni zvaničnik Vladislav Šapša.

Prema njegovim rečima, u napadima nije bilo povređenih ni materijalne štete. Uprava regiona Ivanovo saopštila je da su ostaci jednog ukrajinskog drona pali u industrijsku zonu u Kinešmi i oštetili jedan objekat za skladištenje i pakovanje, ali tom prilikom niko nije povređen.

Kako navodi ruska agencija, ukrajinski napadi dronovima na rusku teritoriju pojačani su proteklih dana, kao i na Moskvu, a prethodnog dana PVO je uništila 51 bespilotnu letelicu u centralnom okrugu.

96 ukrajinskih bespilotnih letelica oboreno iznad ruskih regiona tokom noći

Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane oborile su 96 ukrajinskih dronova iznad regiona Rusije, uključujući 6 iznad Moskovske oblasti. Ovo je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane.

- Počev od 20:00 časova po moskovskom vremenu 25. maja, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 96 ukrajinskih bespilotnih letelica: 31 bespilotnu letelicu iznad Brjanske oblasti, 16 bespilotnih letelica iznad Belgorodske oblasti, 11 bespilotnih letelica iznad Kurske oblasti, 9 bespilotnih letelica iznad Tulske oblasti, 8 bespilotnih letelica iznad Orlovske oblasti, 6 bespilotnih letelica iznad Moskovske oblasti, 5 bespilotnih letelica iznad Kaluške oblasti, 4 bespilotne letelice iznad Ivanovske oblasti, 2 bespilotne letelice iznad Rjazanske oblasti, 2 bespilotne letelice iznad Vladimirske oblasti, 1 bespilotnu letelicu iznad Jaroslavske oblasti i 1 bespilotnu letelicu iznad Republike Tatarstan - navodi se u saopštenju.

Ukupno je 148 bespilotnih letelica oboreno iznad regiona Ruske Federacije tokom napada od 10:00 časova po moskovskom vremenu 25. maja do 08:00 časova po moskovskom vremenu 26. maja.

Rosteh: Ukrajinske oružane snage nemoćne protiv raketnog kompleksa Iskander

Ukrajinske oružane snage nemaju odbrambena sredstva za odbijanje napada raketnog sistema Iskander.

Rosteh je to saopštio agenciji TASS.

- Neprijatelj nije sposoban da odbije udare kompleksa „Iskander“. Balistička raketa se kreće po složenoj i nepredvidivoj putanji kolosalnom brzinom. Preopterećenje tokom njenih manevara znatno prevazilazi preopterećenje koje može da izdrži ogromna većina protivvazdušnih raketa NATO-a. Stoga, ukrajinske oružane snage nemaju čime da obore „Iskandera". U stvari, neprijatelj može samo da posmatra let ovih raketa, shvatajući neizbežnost uništenja svojih objekata - saopštila je korporacija.

Tramp: Putin je potpulo poludeo, Zelenskom bolje da ćuti

Američki predsednik Donald Tramp danas je jasno stavio do znanja da gubi strpljenje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, oštro ga kritikujući nakon najnovijih ruskih napada dronovima i raketama na Kijev i druge ukrajinske gradove, treću noć za redom, ali je i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom poručio da ne čini uslugu onim što priča.

Više o tome OVDE.

Napadnut Kijev, građanima poručeno da budu u skloništima

U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena je uzbuna od vazdušnih napada zbog udara ruskih snaga, prenose jutros ukrajinski mediji.

Kako navodi Ukrinform, u Kijevu se čula serija eksplozija. Vojna administracija ukrajinske prestonice poručila je građanima da ostanu u skloništima i poštuju bezbednosna pravila, jer opasnost od bespilotnih letelica i dalje traje.

Prema navodima Ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine, ruske snage su na Kijev lansirale projektile "šahed" iz više pravaca. Osim toga, prenosi Ukrinform, u Zaporoškoj oblasti, dve osobe su povređene u noćnom napadu ruskih bespilotnih letelica, a uništena je i jedna kuća.

- Posle ponoći, neprijatelj je udario na selo Jurkivka. Pogodio je privatnu kuću. Kuća je uništena. Udarni talas je oštetio obližnje kuće i automobile - navodi se u objavi guvernera Zaporoške oblasti Ivana Fedorova na Telegramu.

U granatiranju su povređeni šezdesetogodišnja žena i pedesetdvogodišnji muškarac, navodi Ukrinform i dodaje da je povređenima ukazana neophodna medicinska pomoć.