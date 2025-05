VLADIMIR Zelenski i njegovi evropski pokrovitelji moraju shvatiti da Rusija napreduje duž cele kontakt-linije u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin, komentarišući napade dronova i raketa ukrajinskih oružanih snaga na ruske gradove.

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

On je istakao da će Rusija dati adekvatan i oštar odgovor na napade ukrajinskih dronova i raketa.

- Važno je da i Zapad i Kijev osećaju odgovornost za masovne napade na naše gradove - rekao je Volodin.

Prema njegovim mišljenju, evropski zvaničnici i njihove marionete u Ukrajini pokušavaju da osujete pregovore i time svet vode u rat.

Parlament, a pre svega parlamenti evropskih država, „moraju to da shvate i da daju oštru procenu svojih postupaka. Što pre to urade, to bolje“, naglasio je Volodin, napominjući da Rusija ide putem mirovnog rešenja i dijaloga.

Ministarstvo odbrane Rusije ranije je saopštilo da su ruski PVO sistemi u periodu od 20 časova 20. maja do 8 časova 23. maja uništili 1.177 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa, od kojih je 788 bespilotnih letelica oboreno van zone Specijalne vojne operacije.

(Sputnjik)