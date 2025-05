ZA TRAMPA PREČI MIR OD KAZNE ZA PUTINA: Odjeci razgovora lidera SAD i Rusije, Zelenski za memorandum, ali da se usaglase stavovi

VEĆ prve izjave i utisci u Moskvi i Kijevu posle odvojenih razgovora američkog predsednik Donalda Tampa sa ruskim i ukrajinskim kolegama Vladimirom Putinom i Vladimirom Zelenskim pokazuju da će put do memoranduma koji bi trebalo da zbliži stavove dve zaraćene strane u rešavanju krize ići prilično teško.

U razgovoru sa Trampom i Putin i Zelenski su kazali da su saglasni da obe strane sačine predloge memoranduma o principima kako da se dođe do prestanka vatre, a zatim i do mira, ali rok do kada bi trebalo da bude gotov zajednički dokument Rusije i Ukrajine nije određen, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Rusija je zainteresovana da što pre završi rat, ali će tražiti da u projektu dokumenta o prestanku ratnih dejstava glavna tačka bude otklanjanje uzroka koji su doveli do konflikta - istakao je portparl Kremlja Dmitrij Peskov posle telefonskog razgovora Putina i Trampa.

Nova razmena zatvorenika PREDSEDNICI Putin i Tramp su razgovarali i o novoj razmeni zatvorenika, potvrdio je Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika. Sada se radi na tome da se razmena vrši po formuli "devet za devet". Ko bi sve trebao da se vrati u domovinu za sada se ne saopštava. Zna se samo da su Amerikanci tražili da se oslobodi njihov najamnik Stiven Habard, kome su 73 godine i koji je došao u Ukrajinu da ratuje. On je zarobljen i osuđen na šest godina i deset meseci zatvora.

Putin je više puta ponovio koji su glavni uslovi - Ukrajina se mora obavezati pismeno da neće težiti ulasku u NATO i da na njenoj teritoriji neće biti stranih baza, Rusima se mora vratiti pravo da koriste svoj jezik, dok u Moskvi smatraju i da je status Krima zauvek rešen i ne nameravaju da vraćaju teritorije oblasti koje su se izjasnile na referendumu za pripajanje Rusiji. U Moskvi nemaju ništa protiv da Ukrajina postane članica EU.

Predsednik Tramp je zamolio Putina da u tekstu memoranduma predloži nešto što bi Ukrajina mogla da prihvati. A predsednik Zelenski je izjavio da je Ukrajina spremna da potpiše memorandum, ali se pre toga moraju usaglasiti stavovi.

- Memorandum bi mogao da dovede do toga da se napravi "karta puta" koja vodi do završetka rata. Dogovor bi trebalo da podrže obe zemlje, a u memorandumu bi trebalo da bude dogovoren prekid vatre - rekao je Zelenski novinarima i dodao da će, kad dobiju od Rusa predlog memoranduma, Kijev formulisati svoje viđenje.

Dronovi ponovo leteli RUSKE snage lansirale su 108 bespilotnih letelica tokom noći na Ukrajinu, saopštila je ukrajinska vojska. Kako se navodi u saopštenju oružanih snaga Kijeva, oborena su 93 drona.

U Kijevu su već upozorili da zahtevi Moskve za njih nisu ostvarljivi. Savetnik Zelenskog Mihail Podoljak je kazao da to što traži Moskva ne mogu da prihvate. Za vreme vladavine Petra Porošenka u ukrajinski ustav je upisano da će zemlja težiti ulasku u NATO. A kad je počeo rat, rukovodstvo u Kijevu je isticalo da im je glavni cilj povratak na granice pre 2014. godine.

Pošto je predsednik Tramp upozorio Zelenskog da su planovi da ratom povrate teritorije nerealni, ukrajinski predsednik bi mogao da potpiše dogovor o miru, ali da se u njemu ne spominje predaja teritorija. Svojevremeno ni Nemačka nije priznavala da je posle rata ostala bez Istočne Nemačke, kao što Zapad nije priznavao SSSR legitimnost pripajanja tri baltičke republike Estonije, Letonije i Litve.

Kako će pregovarači Moskve i Kijeva u memorandumu naći formulu koja bi zadovoljila obe strane teško je reći, jer su za to potrebni "diplomatski mađioničari". U takvim slučajevima je do sada rat određivao granice, a pobednik pravila.

Sprečen napad na Kremlj Foto AP Putin je obavestio Trampa da su u noći 7. maja osujećeni teroristički napadi u oblasti Kremlja i Crvenog trga, kazao je juče pomoćnik šefa Kremlja Jurij Ušakov, precizirajući da je Ukrajina ustremila ka ruskoj teritoriji 524 drona i rakete "storm šedou". Na sreću, nijedan dron ni raketa nisu bili upućeni ka Moskvi, ali su zato gađani gradove na jugu Rusije.

Putin je naznačio da "oni koji poštuju naciste pokušavaju da zastraše državnike koji su došli da proslave 9. maj", a ova tema je detaljno razmatrana tokom razgovora dvojice lidera. Tramp je pohvalio pobedu sovjetskih građana u Drugom svetskom ratu i istakao da je duboko impresioniran cenom kojom je ona izvojevana, te da je svestan da su Rusi imali najviše žrtava u tom ratu, rekao je Ušakov.

U Kremlju su izjavili da su svesni da će teško ići usaglašavanje tekstova dva projekta koja će napraviti u Moskvi i Kijevu. Peskov je kazao da su već uspostavljeni kontakti između Rusije i Ukrajine, a u tome je Vašington odigrao važnu ulogu. Bitno je da se uspostavljaju i ti kontakti, jer su oni neophodni u sadašnjoj etapi normalizacije odnosa.

Na Zapadu su razočarani što Vašington neće uvoditri nove sankcije Rusiji i što je američki predsednik "visoko ocenio" razgovor s Putinom. Predsednik Tramp je novinarima već objasnio da ne želi da uvodi sankcije Rusiji, jer "postoji šansa da se postigne rezultat". On smatra da bi sankcije Rusiji znatno pogoršale situaciju oko rešavanja konflikta.

Nisu uspeli Foto Tanjug PORTPAROLKA ruskog MIP Marija Zaharova izjavila je da Ukrajina mora da odluči da li će sarađivati u razgovorima o memorandumu pre mirovnog sporazuma koji je Moskva predložila. Zaharova je rekla da su evropski saveznici Ukrajine hteli, ali nisu uspeli, da spreče nastavak direktnog dijaloga sa Rusijom.

Tramp i Zelenski su se, inače, nakratko čuli pre razgovora šefova Bele kuće i Kremlja, a predsednik SAD je upitao ukrajinskog kolegu šta bi trebalo da kaže Putinu, naveli su izvori američkog "Aksiosa". Kako su dodali, Zelenski mu je rekao da zahteva trenutni prekid vatre, nove sankcije i da ne ponudi ustupke Putinu bez konsultacija sa Ukrajinom.

Kada se razgovor sa Putinom završio, Tramp je ponovo pozvao Zelenskog, a ovog puta su u pozivu učestvovali i lideri Nemačke, Italije, Francuske, Finske i Evropske komisije. Zelenski je kasnije izjavio da je drugi telefonski razgovor sa Trampom bio drugačiji od prvog, ocenivši ga kao loš.

Još jednom je Tramp ponovio da američkih vojnika u Ukrajini neće biti. Putin i Tramp su se dogovorili da nastave dijalog, a kako kaže pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, za sada se ne zna kada će se lideri dve najmoćnije atomske sile sresti.

Bombarderi iznad mora DVA strateška bombardera Tu-95MS avijacije ruskih Vazduhoplovnih snaga izvela su planirani let iznad Barencovog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Let je trajao više od četiri sata, a tokom određenih delova rute letelice su bile praćene borbenim avionima stranih zemalja. Lovačku pratnju obezbeđivali su avioni Su-33 ruske mornarice. Posade dugogodišnje avijacije redovno lete iznad neutralnih voda Arktika, Severnog Atlantika, Tihog okeana, Baltičkog i Crnog mora, navodi se u saopštenju i dodaje da su svi letovi obavljeni u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora.

Susret Putina i Zelenskog?

U TOKU telefonskog razgovora Trampa i Putina se govorilo i o mogućnosti susreta Putina i Zlenskog, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Tramp je insistirao, a sa time se složio i Putin, da se pregovori ruske i ukrajinske delegacije nastave.

Tramp je ponudio da Amerikanci budu posrednici u organizaciji razgovora Putina i Zelenskog, ali kada bi moglo da dođe do tog susreta je neizvesno. U Moskvi kažu da bi predsednici trebalo da se uključe tek u finalnim pregovorima.

U Moskvi Zelenskog smatraju nelegitimnim, jer mu je istekao mandat, a po njihovom ustavu u ratnoj situaciji, ako ne mogu da se organizuju izbori, predsedničku funkciju obavlja predsednik Vrhovne rade. Zbog toga Putin pita ko će, ako se postigne dogovor, u ime Ukrajine potpisati taj dokument. U telefonskom razgovoru sa Trampom, Zelenski je molio američkog predsednika da ne donosi nikakve odluke o Ukrajini bez prisustva predstavnika iz Kijeva.