SAGOREVAČI MASTI, DETOKS ČAJEVI, BCAA: Koji dodaci ishrani su najprecenjeniji po mišljenju lekara

SAGOREVAČI masti, BCAA amino kiseline, detoks čajevi - samo su deo standardne suplementacije prosečnog čoveka, koji želi da živi duže, bude fit, ili ostvari dobre performanse na treningu.

Jesu li ovi dodaci ishrani zapravo dobri i na čemu se temelji njihova popularnost - na čvrstim naučnim dokazima ili vrhunski odrađenom marketingu?

Svuda oko nas, u prodavnicama zdrave hrane, drogerijama i apotekama, na policama možemo pronaći veliki broj suplemenata. Dodatke ishrani reklamiraju i fitnes influenseri i "lajfstajl" blogeri. Međutim, neki od ovih suplemenata uopšte nisu toliko delotvorni, iako su na dobrom glasu.

SAGOREVAČI MASTI

Industrija proizvodnje sagorevača masti "teška" je oko 28 milijardi dolara, ali eksperti smatraju da su većina tih proizvoda ništa više nego bacanje para. Ne samo da ovi dodaci ishrani nemaju nikakav efekat ukoliko ne prilagodite ishranu i stil života željenim ciljevima, već mogu sadržati i štetne supstance koje mogu ugroziti zdravlje.

-Sagorevači masti su čest izbor onih koji žele da smršaju, ali je većina ovih suplemenata neefikasna i potencijalno opasna, upozorava internista Evans Sirua. "Ovi proizvodi se oslanjaju na dobar marketing i manjak informacija, jer iako dovode do promena u metabolizmu, one su toliko male da su praktično zanemarljive", dodaje on.

MULTIVITAMINI

Multivitamini se promovišu kao dodaci ishrani koji "zatvaraju" sve potrebe organizma odjednom, ali istraživanja pokazuju da ono što oni nude ili nije dovoljno, ili može naštetiti organizmu i dovesti do predoziranja. Donedavno se verovalo da multivitamini mogu čak i produžiti život, ali to je samo mit i ništa više.

"Većina studija pokazala je da multivitamini ne mogu da preveniraju pojavu hroničnih oboljenja, niti da produže životni vek zdravih ljudi", navodi doktor Radž Dasgupta. "Balansirana ishrana je ta koja daje telu potrebne nutrijente, a u pojedinim slučajevima suplementacija može dovesti i do porasta rizika od razvoja nekih oboljenja."

BIOTIN

Suplement biotin je u poslednje vreme izuzetno popularan, naročito među damama, jer se veruje da on pospešuje rast kose i noktiju i čini ih zdravijim i jačim. Međutim, u stvarnosti je ovaj dodatak ishrani koristan samo ukoliko u organizmu prirodno imanje njegov deficit - u ostalim slučajevima efekat će izostati.

-Nedostatak biotina u organizmu je jako retka pojava. Ukoliko je nivo biotina normalan, čak i ukoliko uzmete na svoju ruku ovaj suplement, kvalitet vaše kose i noktiju neće biti ništa bolji, pojašnjava doktor. -Povišen nivo biotina, ako sa njim preterate, može izazvati čak i probleme sa tiroidnom žlezdom, dodaje.

DETOKS ČAJEVI

Nakon praznika, pred letovanje ili neki važan događaj veliki broj ljudi odluči da se detoksikuje i to najčešće uz pomoć dobro izreklamiranih detoks čajeva. Ipak, ma koliko dobra reklama bila, u većini slučajeva ovi proizvodi nemaju nikakav poseban učinak. "Organizam se čisti sam uz pomoć bubrega i jetre", navodi stručnjak.

-Ovi proizvodi vam mogu pomoći da kretkotrajno izbacite iz organizma vodu (zahvaljujući svom diuretičkom ili laksativnom svojstvu, dodaje on. Međutim, to nije ni blizu efekta kakav ljudi očekuju - niti ćete naprasno skinuti tih par kilograma koji vas "žuljaju", niti ćete nešto posebno detoksikovati organizam.

BCAA AMINO KISELINE

Veruje se da BCAA amino kiseline potpomažu u proceru rasta mišića i njihovog oporavka, a mnogi sportisti i rekreativci ovaj suplement koriste kako bi poboljšali svoj performans. Ipak, one ne mogu nadomestiti nedostatak nutrijenata ukoliko se ne hranimo izbalansirano i ne unosimo protein kroz ishranu.

-Ako unosite dovoljno proteina iz mesa, ribe, jaja i mlečnih proizvoda, dodavanjem BCAA kiselina napravićete minimalnu razliku. Popularnost ovog dodatka ishrani je bazirana prvenstveno na dobrom marketingu, dok čvrstih naučnih dokaza o njegovoj efikasnosti za sada nema, naglašava dr Dasgupta u intervjuu za portal Best Lajf.

