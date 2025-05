RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je diplomatija profesionalni posao, a ne vikanje u mikrofon sa zahtevima, kao što se čulo od Vladimira Zelenskog.

Foto: EPA

- Diplomatija nije pogađanje, već delovanje. A da biste to uradili, morate to uraditi profesionalno. A profesionalno, to znači da ne vičete u mikrofon kao Zelenski, zahtevajući da Putin lično dođe, već da radite posao - rekao je Lavrov na sastanku Diplomatskog kluba.

Ranije je zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov izjavio da bi pregovori u Istanbulu bili produktivniji ako bi Kijev odustao od svojih ultimatuma.

Delegacija iz Sjedinjenih Država je 15. maja stigla u Istanbul, gde se očekuju pregovori između Rusije i Ukrajine.