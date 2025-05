RAT u Ukrajini-1.174. dan.

Berlin više neće objavljivati informacije o isporukama oružja Ukrajini

Ruskim vojnicima ostalo je još nešto više od kilometra do granice sa Dnjepropetrovskom oblašću

Najvažnije informacije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Ruske snage oslobodile su naselje Kotljarovka u DNR;

Ruska grupe snaga „Istok“ nastavila je napredovanje u dubinu odbrane protivnika, Oružane snage Ukrajine tokom prethodnog dana izgubile su više od 170 vojnika;

Ruska grupa snaga „Dnjepar“ tokom prethodnog dana uništila je gotovo 55 ukrajinskih vojnika i dve stanice za elektronsko ratovanje;

Oružane snage Rusije porazile su privremeni punkt ukrajinskih jedinica i stranih plaćenika u 129 okruga;

Ruska grupa „Jug“ zauzela je povoljnije linije i položaje, ukrajinske snage tokom prethodnog dana izgubile su više od 200 vojnika;

Ruska grupa „Zapad“ poboljšala je taktički položaj, ukrajinske snage izgubile su više od 230 vojnika i tenk;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni grupe snaga „Centar“ više od 440 vojnika;

Ruska grupa „Sever“ nanela je poraz grupacijama ljudstva i tehnike Oružanih snaga Ukrajine, protivnik je tokom prethodnog dana izgubio više od 190 vojnika, tenk,

Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 9 bombi jdam, 135 ukrajinskih dronova.



Fidan: Turska očekuje da će Moskva i Kijev početi pregovore

Turska je spremna da deluje kao posrednik u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije i nada se da će se strane uskoro okupiti za istim stolom, rekao je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan na konferenciji za novinare u Ankari.

"Mislim da će u narednim danima strane postići kompromis i ujediniti se. Sada postoji problem koji treba rešiti, naime, kao što znate, Ukrajinci prvo zahtevaju prekid vatre, a zatim početak pregovora. Rusi prvo žele pregovore, a zatim prekid vatre. A trenutno je situacija u ćorsokaku“, rekao je on.

Fidan je naglasio da je Turska spremna da deluje i kao domaćin pregovora i kao aktivni posrednik.

"Pozivamo strane da se što pre ujedine i dogovore o prekidu vatre, uprkos okolnostima. Nadamo se da će se to dogoditi i radimo u tom pravcu. Situacija je teška, ali se razvija u pozitivnom smeru", rekao je šef turske diplomatije.

Pogođen automobil s radnicima u Sumiju, ima poginulih i ranjenih

Jedna osoba je poginula, a dve su ranjene u udaru ruskog drona na servisno vozilo u Sumskoj oblasti, objavljeno je na Telegramu Sumske MBA.

Kako je navedeno, udar je izvršen na službeni automobil na periferiji grada Sumi.

Rusi zauzeli Kotljarovku

Ruske oružane snage zauzele su selo Kotljarovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, izvestilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Navodi se da su ruske vojne snage takođe napale formacije brigada Oružanih snaga Ukrajine u područjima deset naseljenih mesta republike.

"Gubici neprijatelja iznosili su preko 440 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 14 automobila i dva artiljerijska oruđa", navodi se u izveštaju Ministarstva.

Berlin: Sat otkucava, pripremićemo sankcije Rusiji

Portparol nemačke vlade Štefan Kornelijus izjavio je da ako do kraja dana u Ukrajini ne bude uspostavljeno 30-dnevno primirje, onda će Berlin, zajedno sa svojim evropskim partnerima, započeti proces pripreme novih sankcija protiv Rusije.

"Sat otkucava, imamo još 12 sati do kraja dana, a ako do tada ne dođe do prekida vatre, evropska strana će pokrenuti pripreme za sankcije", rekao je portparol.

Zelenski razgovarao s papom Lavom XIV

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je s novoizabranim papom Lavom XIV.

"Ovo je bio naš prvi razgovor, ali je već bio veoma topao i zaista sadržajan", napisao je Zelenski na Telegramu.

Napomenuo je da je tokom telefonskog razgovora bilo reči o hiljadama ukrajinske dece koju je deportovala Rusija i da Ukrajina računa na pomoć Vatikana u povratku kući njihovim porodicama.

Jelisejska palata: Ruska laž – Makronova salveta nije kokain

Kancelarija francuskog predsednika odgovorila je na lažnu priču ruskih propagandista o salveti koju je Emanuel Makron koristio u vozu na putu za Kijev, objavila je Evropska pravda pozivajući se na objavu iz Jelisejske palate na mreži Iks.

Ruski mediji su proširili lažnu vest o navodnoj "kesi belog praha" na stolu gde je Makron sedeo sa Fridrihom Mercom i Kirom Starmerom.

Kao odgovor, Jelisejska palata je objavila dve fotografije iz vagona kojim su evropski lideri putovali u prestonicu Ukrajine, zajedno sa objašnjenjem.

Prva fotografija prikazuje salvetu na stolu, a natpis glasi: "Ovo je salveta za brisanje." Na drugoj su predstavnici lidera evropskih zemalja, sa natpisom: "Ovo je evropsko jedinstvo za promociju mira."

"Kada se evropsko jedinstvo ispreči, dezinformacije dostižu tačku gde se obična salveta predstavlja kao droga. Ove lažne informacije šire neprijatelji Francuske i spolja i iznutra. Budite oprezni zbog manipulacija", napomenula je Jelisejska palata.

Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Ruski "iskander" uništio HIMARS ukrajinske vojske

Pripadnici ruske vojske uništili su napadom mobilnog balističkog raketnog sistema "iskander-M" ukrajinski sistem višecevnog raketnog lansera HIMARS, koji je korišćen za napad na Riljsk u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Vojnici izviđačke jedinice grupe Sever otkrili su lokaciju sistema za raketno oružje HIMARS militanata Oružanih snaga Ukrajine, u području naselja Nagornovka u Sumskoj oblasti. Izviđački dron je snimio lansiranje raketa iz sistema za raketno oružje HIMARS na grad Riljsk u Kurskoj oblasti", navodi se u saopštenju koje je prenela RIA Novosti.

Dodaje se da je, odmah nakon uočavanja, posada operativno-taktičkog raketnog sistema "iskander-M" izvela raketni udar na lanser sistema za višestruko raketno oružje HIMARS.

U saopštenju se navodi i da je označavanje cilja ukrajinske vojske izvršeno pomoću drona "Forpost", kao i da snimci "pokazuju precizan pogodak i eksploziju lansera za raketni sistem HIMARS ukrajinskih oružanih snaga".

Rubio: Rešenje sukoba u Ukrajini prioritet za SAD

Rešavanje sukoba u Ukrajini je trenutno prioritet za Sjedinjene Države, izjavio je državni sekretar Marko Rubio u telefonskom razgovoru sa britanskim ministrom spoljnih poslova Dejvidom Lamijem.

"Naši prioriteti ostaju okončanje neprijateljstava i postizanje trenutnog prekida vatre", naveo je Stejt department u saopštenju na svojoj veb-stranici .

Kad Makron pozove rano ujutru iz Kijeva: Zdravo, Donalde, mogu da te...

Francuski predsednik Emanuel Makron objavio je na Fejsbuku video "iza kulisa“ zajedničke posete evropskih lidera Kijevu, uključujući i to kako je rano ujutru pozvao Donalda Trampa.

Na početku snimka možete videti kako izgleda VIP vagon "Ukrajinskih železnica", u kojem su Makron, Starmer i Tusk putovali u Kijev. Na ovom snimku, Makron pita da li voz stiže u osam sati, a ispostavilo se da je sedam ujutru po francuskom vremenu.

"Moramo da uverimo Zelenskog, govoreći mu: ako ponudi saradnju, sarađivaćete. Ali ako se prekid vatre ne poštuje, onda će biti sankcija. To će biti dobra ravnoteža. I uključujemo Amerikance", objašnjava Makron što se vidi u snimcima sa putovanja vozom i dolaska na stanicu.

Zatim (prekidajući ovo drugim snimcima posete) prikazuju kako je Makron organizovao poziv sa Trampom tokom razgovora između evropskih lidera i Zelenskog u Marijinskom dvorcu.

"Zdravo, Donalde. Mogu da te pozovem za dva minuta (za razgovor) sa Zelenskim? Onda ću te pozvati za dva minuta sa svima ostalima“, kaže Makron.

"Recite im da imamo dogovor sa Trampom. Možete ga sada pozvati. Ima šest ujutru“, izveštava on kasnije.

"Odlučili smo da podržimo prekid vatre koji počinje u ponedeljak i koji bi trebalo da traje 30 dana, kako bismo počeli da gradimo pravedni i trajni mir. A u slučaju kršenja prekida vatre, Evropljani i Amerikanci će pripremiti i koordinisati sankcije velikih razmera", kaže se u izveštaju o sporazumu između evropskih lidera i Zelenskog u Kijevu.

Takođe u videu, Makron napominje da se "sudbina mira i slobode u Evropi sada odlučuje u Kijevu".

Poljska zatvara ruski generalni konzulat u Krakovu

Poljska je odlučila da zatvori ruski generalni konzulat u Krakovu, objavio je šef poljskog Ministarstva spoljnih poslova Radoslav Sikorski je na društvenoj mreži Iks.

"Odlučio sam da opozovem svoju saglasnost za rad konzulata Ruske Federacije u Krakovu“, napisao je ministar.

Sikorski je pojasnio da je zatvaranje povezano sa navodnim "aktima sabotaže".

Ruske snage zauzele Lisovku

Ruski vojnici 137. odvojene motostreljačke brigade grupe snaga Centar zauzeli su naselje Lisovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Lisovka je imala važan strateški značaj za neprijatelja, predstavljajući moćno utvrđeno područje sa razvijenim odbrambenim sistemom. Zahvaljujući preciznim dejstvima ruskog vojnog osoblja, ovo naselje je oslobođeno", navodi Ministarstvo.

Napad na civilni voz u Donjeckoj oblasti, mašinovođa povređen

Vozač teretnog voza povređen je u napadu ruskog drona na lokomotivu u Donjeckoj oblasti, saopštilo je preduzeće "Ukrajinske železnice" na Telegramu.

"Predlozi o primirju se ignorišu, neprijateljski napadi na železničku infrastrukturu i vozni park se nastavljaju, još jedna neprijateljska bespilotna letelica napala je civilni teretni voz u Donjeckoj oblasti“, navodi se u saopštenju.

Rusi lansirali dronove sa severa

Uprkos zahtevima Koalicije voljnih i Kijeva za 30-dnevnim prekidom vatre od danas, ruske trupe su kasno sinoć pokrenule udarne bespilotne letelice iz severnog pravca, saopštilo je Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine.

Odbrambene snage oborile su 55 ruskih dronova, a još 30 ih je izgubljeno na terenu.

Vazdušna opasnost je bila na snazi u više ukrajinskih oblasti, Černigovskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Kijevskoj, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Baro: Evropa da se pridruži mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine u Istanbulu

Evropa bi trebalo da bude učesnik u pregovorima između Ukrajine i Rusije koji bi mogli biti održani 15. maja u Istanbulu, izjavio je francuski ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro.

Podsetio je na izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina o njegovoj spremnosti za direktne pregovore, koja, kako je rekao, budi nadu za prestanak sukoba koji traje već tri godine.

"Juče smo u Kijevu bili svedoci istorijskog trenutka kada je napravljen odlučan korak ka miru u Ukrajini. Jednoglasan poziv Evropljana i Ukrajinaca, uz podršku Amerikanaca, na bezuslovni 30-dnevni prekid vatre počev od ponedeljka, podstakao je Putina da krene u pravom smeru. To je dobro i spremni smo da od sledećeg četvrtka započnemo razgovore koji će dovesti do dugoročnog mira u Ukrajini", naveo je Baro.

Naglasio je da je uslov početka pregovora prestanak oružanih napada.

"Ne pregovara se pod bombama ili dronovima. Poslednji put smo to uradili u Istanbulu 2022. godine i završilo se neuspehom. To nije sprečilo Putina da izvrši masakr u Buči, koji je užasnuo celu planetu. Dakle, da, mi smo za mirovne pregovore, ali prvo – prekid vatre", naglasio je Baro.

Prema njegovim rečima, ako se ne postigne prekid vatre, onda će Evropa i Sjedinjene Države povećati pritisak na ruskog lidera.

"Imamo priliku da uvedemo masovne sankcije koje će imati razarajući uticaj na rusku ekonomiju. Sankcije koje su Evropljani uveli ruskoj ekonomiji u protekle tri godine već su koštale Rusiju 400 milijardi evra, odnosno trogodišnji vojni budžet", objasnio je Baro.

Nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao Ukrajinu da odmah prihvati predlog ruskog predsednika za održavanje mirovnih pregovora u Turskoj, Volodimir Zelenski je saopštio da prihvata poziv, ali da insistira na direktnom, ličnom susretu sa Vladimirom Putinom.

Zelenski je dodao da Ukrajina i dalje očekuje ruski odgovor na predlog o prekidu vatre od 30 dana, koji su podržali i evropski lideri.

Putin je prethodno predložio nastavak direktnih pregovora sa Ukrajinom 15. maja u Istanbulu, bez ikakvih preduslova. Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan podržao je inicijativu i poručio da će Turska pružiti svu neophodnu podršku u organizaciji sastanka.

Reagujući na ruski predlog, Tramp je izjavio da bi to mogao biti "potencijalno veliki dan" za Rusiju i Ukrajinu, dodajući da bi hiljade života mogle biti spasene i da je to "put ka boljem, novom svetu".

Predsednik Letonije Edgars Rinkevičs bio je manje optimističan, navodeći da je Ukrajina pokazala spremnost za mir, za razliku od Rusije.

Istovremeno, borbe na frontu se nastavljaju. Ukrajinska vojska saopštila je da je u poslednja 24 sata oborila 60 ruskih dronova, dok je Moskva tvrdila da je Ukrajina napala Belgorod sa više od 100 projektila i 60 bespilotnih letelica.

