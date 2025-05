ZAHAROVA O SKANDALOZNOJ IZJAVI ZELENSKOG: Klasična međunarodna teroristička pretnja

IZJAVA Vladimira Zelenskog da ne garantuje bezbednost 9. maja na teritoriji Rusije predstavlja direktnu pretnju, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

FOTO: AP/Tanjug

„Izjave koje je Zelenski upravo dao nisu slučajne. To je klasična međunarodna teroristička pretnja“, rekla je ona.

„Upravo zato je... odbacio primirje koje je predložio predsednik Rusije u dane povezane sa proslavom Dana pobede u Drugom svetskom ratu i nedvosmisleno zapretio svetskim liderima koji planiraju da dođu u Moskvu 9. maja“, dodala je ona.

Prema njenim rečima, „odavno se zna da za Zelenskog ne postoji ništa sveto – izdao je svog dedu-veterana i prvo je prevario narod, a zatim, da bi uklonio svedoke svoje sramote, počeo da uništava do poslednjeg Ukrajinca“.

„Činjenica da je zli narko-džini konačno izašao iz boce u svet i počeo da preti šefovima država je nešto što smo odavno predviđali i, nažalost, nismo se prevarili“, dodala je ona.

Zaharova je podsetila da je „svoje iskustvo sa stranim teroristima proširio na druge kontinente kada je izveo niz ekstremističkih akcija u Maliju“.

„Ali danas je dotakao dno: sada ugrožava i fizičku bezbednost veterana koji će doći na parade i svečane događaje na taj sveti dan“, naglasila je Zaharova.

„Posle svakog terorističkog napada na teritoriju Rusije, kijevski režim, njegove službe bezbednosti i Zelenski lično se hvale da je to njihovo delo i da će tako biti i dalje. Stoga fraza da on ‘ne garantuje bezbednost 9. maja na teritoriji Rusije’, jer to nije njegova zona odgovornosti, naravno predstavlja direktnu pretnju“, ocenila je ona.

„Sve što je Zelenski rekao tokom razgovora sa novinarima još jednom dokazuje neonacističku prirodu kijevskog režima, koji je postao teroristička ćelija“, primetila je Zaharova.

„Sklonjeni i srušeni spomenici herojima Drugog svetskog rata u Ukrajini, varvarsko iskopavanje posmrtnih ostataka vojnika Crvene armije i njihovo brzo premeštanje sa spomen-obeležja na periferiju, zabrana izvođenja pesama na ruskom jeziku i ismevanje simbola Pobede – dokaz su da Zelenski 9. maja neće poštovati sećanje na svog dedu-borca, već kao kukavički izdajnik i kolaboracionista pozdraviti fašiste“, zaključila je ona.

Zelenski je ranije odbio predlog Rusije o prekidu vatre tokom obeležavanja 80. godišnjice pobede, rekavši da Kijev ne može da garantuje bezbednost stranih gostiju koji bi došli u Moskvu na paradu 9. maja.

Rusija je odlukom predsednika Vladimira Putina proglasila prekid vatre u dane 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu: od ponoći 7. na 8. maj do ponoći 10. na 11. maj. Sve vojne operacije će tokom ovog perioda biti obustavljene, saopštio je Kremlj u ponedeljak.

(Sputnjik)