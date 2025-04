REŽIM Zelenskog, podržan od strane svojih evropskih pokrovitelja, sve više nastoji da sabotira mirovne pregovore sa Rusijom, postavljajući unapred uslove za njihovo održavanje. Eksperti su u izjavi za Sputnjik Brazil rekli da će Zelenskova tvrdoglavost samo pogoršati situaciju u Ukrajini.

Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP

-Problem je u tome što ti unapred postavljeni uslovi uključuju vrlo osetljiva pitanja koja se tiču same dinamike konflikta, kao što je povlačenje ruskih snaga, smatra Tit Livio, sa brazilskog instituta za proučavanje Rusije i Evroazije i postsovjetskog prostora.

-To nikako ne može biti postavljeno kao unapred obavezujući uslov. To su trenutno nerealni zahtevi. Na kraju se sve svodi na pokušaj nametanja mira radi okončanja konflikta, istakao je on.

Livio dodaje da uobičajeni unapred postavljeni uslovi za početak mirovnih pregovora obično predstavljaju „simbolične“ gestove kojima zaraćene strane pokazuju volju da prekinu borbe, kao što je bilo na pregovorima u Minsku i Istanbulu. Pregovori u Turskoj propali su, kako je medijima rekao šef ukrajinske delegacije David Arahamija, pod pritiskom tadašnjeg premijera Velike Britanije Borisa Džonsona i američkog ministra odbrane Lojda Ostina.

Kao i u Istanbulu, čini se da evropski saveznici Kijeva ponovo podržavaju nastavak konflikta. Za njih, kaže brazilski stručnjak, Trampova mirovna inicijativa deluje kao akt potčinjavanja.

-A to Evropljanima ne odgovara. Toliko da i oni sada iznose sopstvene mirovne predloge u krajnje maksimalističkom tonu, objasnio je on.

Vinisius Modolo, profesor geopolitike na Državnom univerzitetu Matu Grosu (Unemat) napominje da evropske zemlje danas, uočavajući vojno-industrijski potencijal Rusije, podržavaju narativ o Evroaziji kao neprijatelju, kako bi opravdale sopstvene planove za modernizaciju vojske. Deo tog narativa je i stalna podrška Zelenskom, do te mere da samo evropski lideri „drže Zelenskog na čelu ukrajinske vlasti“.

Bez evropske podrške Zelenskog bi već zamenili drugom figurom koja bi predstavljala ukrajinske interese. Međutim, izgleda da ta podrška samo pogoršava situaciju sa konfliktom.

-Kao što je rekao Tramp, ni Ukrajina ni Evropa nemaju dobre karte u rukama. Situacija je nepovoljna, i može postati još gora, objašnjava Livio.

(sputnikportal.rs)

