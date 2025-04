UBIJEN VISOKORANGIRANI RUSKI GENERAL, TRAMP SE HITNO OGLASIO: Ovako je reagovao predsednik SAD

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je da će ispitati informacije o ubistvu general-potpukovnika Jaroslava Moskalika, zamenika načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, u Moskovskoj oblasti.

Foto: Tanjug/AP

- Prvi put to čujem od vas. To je veliko. Ispitaću to - rekao je Tramp u avionu na putu za Rim, odgovarajući na pitanje novinara o incidentu.

Moskalik je poginuo u petak ispred svoje kuće u Balašihi kod Moskve, od posledica eksplozije eksplozivne naprave domaće izrade sa udarnim elementima.

- Prema preliminarnim informacijama, u eksploziji je poginuo zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije, general-potpukovnik Jaroslav Moskalik - navela je portparol ruskog Istražnog komiteta, Svetlana Petrenko.

Automobil je eksplodirao u dvorištu stambene zgrade, rekao je predstavnik službe za vanredne situacije agenciji RIA Novosti.

Istražni komitet je pokrenuo krivični postupak.

(rt.rs)