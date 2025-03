"O ODBRAMBENOM PLANU EU MORA SE RAZMISLITI BEZ ŽURBE": Đorđeti ukazao da treba razlikovati dve stvari

ITALIJANSKI ministar privrede i finansija, Đankarlo Đorđeti, izjavio je da se o odbrambenom planu EU mora razmisliti, ali da to ne bi trebalo da se radi ishitreno, već hladne glave, prenose danas italijanski mediji.

Foto Shutterstock

Pozivajući se na plan koji je predložila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen za odbranu Evrope, on je dodao da "u ovom trenutku moramo biti hladne glave, razumni i preuzeti naše obaveze na pravi način“, prenela je italijanska agencija.

Govoreći putem video linka na konferenciji stranke Liga, Đorđeti je ukazao da treba razlikovati dve stvari.

- Hitna pomoć Ukrajini je jedna stvar. Druga stvar je bezbednost i odbrana Evrope koja podrazumeva program ulaganja u vojnu infrastrukturu koji ima smisla, a ne da se donosi ishitreno i bez logike - dodao je on.

Prema njegovim rečima, Evropa želi da ima ulogu u Ukrajini, ali bez SAD postaje komplikovano pronaći neki oblik rešenja.

- Šokirani smo obavezama koje nameće predsednik Donald Tramp, ali pre nego što smo imali savršeno konkurentno tržište na globalnom nivou da li smo imali fer konkurenciju? To ne možemo zaboraviti, to će naterati sve da shvate kako da ponovo izgrade pravedniji i transparentniji globalni trgovinski sistem - dodao je on.

(Tanjug)