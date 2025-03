BILO OBDANIŠTE, ALI NE NA PAPIRU? Deca iz kuće strave u Distriktu Brčko u BiH konačno na sigurnom, oglasio se i otac male Danke

KUćA strave u Distriktu Brčko u BiH, više to nije, deca koja su tu držana pod još do kraja nerasvetljenim okolnostima, sada su na sigurnom, neki u hotelu, drugi sa svojim porodicama.

foto: Tanjug/FOTO SRNA/ Dragan Đukić (HO)

Činjenica, međutim, da su upravo roditelji za neke od 31 nađenog deteta, plaćali i do 500 evra mesečno za čuvanje mališana i dalje drži u šoku čitav region. Poseban strah uliva osnovana pretpostavka da ovo nije usamljen primer.

Istraga je u toku, sumnja se na trgovinu ljudima, a policija je saznala za ovo mesto tako što ju je Enes Đ. pozvao i rekao da je jedna devojčica prespavala kod njega, jer je u toku noći lupala na vrata njegove kuće i govorila da nema gde da prespava. Utvrđeno je da je reč o devojčici Dž.H. od 12 godina rođenoj u Barseloni.

Zbog sumnje na trgovinu ljudima i zlostavljanje maloletnika, uhapšeno je troje, Zahida Đ., njen sin Alija(38) i Viki P.(29) koja je rođena u Rimu i za koju se navodi i da je čuvala ovu decu.

Meštani naselja Ivica, u kom se nalazi kuća, tvrde da je reč o nelegalnom vrtiću i da su deca pretežno romske nacionalnosti, te da im roditelji rade širom Evrope i zbog toga ih ostavljaju na čuvanje.

Dankina porodica očajna OTAC Danke Ilić, koja je 26. marta prošle godine nestala u Banjskom polju, nadomak Bora, u Srbiji, Miloš Ilić kaže za medije u regionu da može samo da nagađa da li je njegovo dete bilo u Brčkom. Ističe da mu niko ne garantuje da nema više ovakvih kuća i da je devojčica u nekoj sličnoj. Sve ovo, mnogo je uznemirilo njegovu porodicu. - Ne znamo više šta da mislimo, svi nagađaju, a mi nikakve informacije zvanično nemamo. Nemojte da zaboravite da sam ja otac nestalog deteta, nisam bilo ko, pa da me sve ovo ne dotiče - navodi Miloš.

- Ljudi su dovodili decu, posećivali ih, plaćali su da se mališani čuvaju - pričaju stanari okolnih kuća. - Dečica su se tu igrala, vrtić je to bio, ali neregistrovan. Niko ništa loše nije prijavljivao. Nije istina da su deca mučena, niti da su ukradena.

Psihoterapet Mirela Badurina i direktorka Ureda EMMAUS, u Sarajevu Amela Efendić, ističu za sarajevske medije da "ovo, nažalost, nije izolovan slučaj".

- Deca mnogo pate - ističe Badurina. - Ona ćute, ali ne zato što nemaju šta, nego jer nemaju kome da kažu šta ih muči - ističe Badurina.

Efendićeva kaže da je EMMAUS imao adekvatno sklonište za veliki broj dece, ali da trenutno to sklonište nije u funkciji. Do kraja 2023, rukovodio je najvećim skloništem možda i u svetu takvog tipa, kapaciteta do 80 duša, i da je ono otvoreno ova deca bi bila u njemu.

- Ne mogu da kažem gde su mališani smešteni.

Za dve nedelje 300 evra PRIVEDENA Hasnija Hasanović, koja je, posle 48 sati, puštena iz pritvora, tvrdi da je među pronađenom decom bila i njena unučad, kojih, kako kaže, ima 108, od desetoro sinova i kćeri. Sa njom, veli, živi šestoro, ali je dvoje predala na čuvanje vlasnici kuće, jer je njen partner imao zdravstvene probleme. Za dve nedelje, navodno je platila 300 evra. Ističe da je decu svakodnevno obilazila, nosila im hranu i garderobu. I ranije je, po potrebi, unučad ostavljala kod, vlasnice kuće, Z. Đ. - Poznajemo tu ženu, drži decu čisto, uredno, tu su tri žene unutra, to je velika kuća, na tri sprata - priča Hasnija. - Žive od svojih para, ne prose i ne kradu.

Badurina ocenjuje poraznom činjenicu da Brčko nema Centar za socijalni rad i ističe da to, dodaje, "pokazuje u kakvom sistemu živimo". Ona kaže da je "to sistem kome nedostaje veoma mnogo sredstava, institucija, ljudstva, znanja, otvorenosti na saradnju i naročito zajedništva".

Danas je oko kuće bilo pusto, stajao je parkiran samo policijski automobil, a policajci su se smenjivali na dežurstvu. Žitelji okolnih ulica spekulišu da je devojčici(12) koja je izašla iz kuće, bilo samo dosadno i da nije pobegla.

- Verovatno joj je bilo dosadno, ta deca imaju telefone, žive kao svi njihovi vršnjaci, u kontaktu su sa roditeljima - vele komšije, prenose regionalni mediji. - Porodica te devojčice je u Rimu, vode je i tamo kada ne rade, na vašare, svuda, odsedaju u hotelima. Najveći je problem što vrtić nije prijavljen, nisu plaćali porez, nemaju dokumenta, imaju lažne pasoše. Osim toga, mislili smo da je tu petoro, šestoro, a ne 31 dete.

Očevici kažu da je jedan roditelj, pre 11 godina, u istu kuću dovodio svoje dete i da je tada to bio pravi vrtić, prijavljen. Drugi roditelj je došao iz Italije i rekao da je i njegovo dete tu, uopšte, svi su ti roditelji preko granice, Romi su. Ostavljali su decu tu na čuvanje kad rade u inostranstvu, po mesec, dva. Vrate se, pa opet odu i tako u krug.