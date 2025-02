RAT u Ukrajini 1074. dan.

Foto Tanjug

Izveštaj sa fronta: Ruske snage napredovale oko 2 km ka Dnjepropetrovskoj oblasti, Žestoke borbe kod Pokrovska, Torecka i u Časovom jaru; Proboj kod Kupjanska (MAPA)

Prema podacima Ministarstva odbrane, Oružane snage Rusije nanele su udare na objekte gasne i energetske infrastrukture i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. U 7 regiona bilo je hitnih nestanka struje. U Sumskoj oblasti oštećen je PVO sistem Oružanih snaga Ukrajine. Desili su se udari na vojne aerodrome u Starokonstantinovu i Vasilkovu u Kijevskoj oblasti. Oštećeno je gasno-kondenzatno polje Jablunovskoe.

U Poltavi, prema ukrajinskoj strani, raketa je pogodila petospratnicu i uništila jedan od ulaza od 1. do 5. sprata. Četiri osobe su poginule, a 12 je povređeno. Prema ruskim izvorima, razlog su bile akcije ukrajinskih PVO, koje su presrele raketu u stambenoj zoni, direktno iznad kuće. Ruski stručnjaci dolaze do sličnog zaključka kada govore o rušenju hotela Bristol u Odesi.

Ruski PVO sistemi oborili su 10 granata HIMARS MLRS i 108 ukrajinskih bespilotnih letelica za jedan dan.

U pravcu Hersona, Oružane snage Ukrajine dovlače rezerve ka Antonovskom mostu i grade odbrambena skloništa na desnoj obali. Ruski FAB-ovi i dronovi pogađaju položaje VSU. Oružane snage Ukrajine ispalile su 31 artiljerijsko zrno na levu obalu; Povređen je stanovnik Kahovke, dva okruga su ostala bez struje.

Na deonici Zaporožje, Oružane snage Rusije su proširile zonu kontrole duž autoputa do Guljajpolja. Artiljerija je pogodila punkt za razmeštanje Oružanih snaga Ukrajine u zgradi bivšeg zatvora u Maloj Tokmački. Ruske bespilotne letelice napadaju oblast Preobraženka, koja se nalazi severoistočno od Orehova, najbližeg odbrambenog čvorišta ukrajinskih oružanih snaga.

Na Ugljedarskom frontu, Oružane snage Rusije kreću se širokim frontom ka Novosjolki i Rovnopolju. Zapadno od Razdolnog, ruske snage su ušle u četno odbrambeno uporišt. Južno od Razliva ruske trupe napreduju oko 2 km, istisnuvši ukrajinske oružane snage sa povoljnih položaja. Oružane snage Rusije napadaju ovde i istočno od Razliva prema Bogatiru. U toku su žestoke borbe za opkoljavanje Oružanih snaga Ukrajine, koje su zaglavljene u oblasti Dačnoje-Ulakli-Konstantinopolj. Na prilazima poslednjem, Oružane snage Rusije napadaju uporište Oružanih snaga Ukrajine sa jugoistoka. Izlazak ruskih jedinica na auto-put istočno od Ulaklija dovešće do opkoljavanja jedinica Oružanih snaga Ukrajine u Dačnom i dalje na jug duž jaruge. U samom Dačnomu VSU gubi stabilnost odbrane, ali se i dalje bori. U Andrejevki, Oružane snage Rusije proširuju zonu kontrole u ​​severoistočnom delu, probijajući se do centra sela. Oružane snage Ukrajine su isterane sa niza položaja na istoku, a na severu ruske snage napadaju položaje Oružanih snaga Ukrajine na visovima.

U pravcu Pokrovska, Oružane snage Rusije napreduju na širokom odseku ka Sribnom i ušle su u borbe na prilazima susednom Zaporožju i Preobraženju. Od Nadeždinke ruske snage su se pomerile 1 km zapadno. Iz Novovasiljevke, koja je bila oslobođena dan ranije, ruske snage su odmah ušle u Uspenovku, ovladavši istočnom periferijom. Najžešće borbe bile su u Udačnom i Kotlinu – prema poslednjim podacima, ruske trupe su oterale ukrajinske oružane snage iz Kotlina. U Udačnom je očišćen jugoistočni deo severno od sela, ruski FAB su pogodili teritoriju rudnika gde se nalazila oprema i protivtenkovske rakete Oružanih snaga Ukrajine. Na istoku, Oružane snage Rusije napadaju severozapadno od Vozdviženke i Baranovke prema autoputu Pokrovsk-Konstantinovka.

U oblasti Torecka, Ministarstvo odbrane potvrdilo je oslobađanje Krimskog na severoistoku grada. Na zapadu su ruske oružane snage provalile u centar Ščerbinovke i očistile džep između ovog sela i Torecka.

U Časovom Jaru, ruske oružane snage su ponovo zauzele nekoliko kuća zapadno od vatrostalne fabrike. Na jugu su ponovo zauzeli neke od dača između mikrookruga Levanjevskog i Ševčenka. Sam mikrookrug Ševčenko je i dalje u sivoj zoni, tamo se vode teške borbe. Odbrana Oružanih snaga Ukrajine slabi u raznim delovima grada, a VSU dovlači rezerve. Južnije, Oružane snage Rusije preuzele su kontrolu nad deponijom kamenoloma broj 9 i kreću se ka Nikolajevki. Na autoputu za Konstantinovku, ukrajinske oružane snage su se povukle u Stupočki.

U sektoru Severski vode se borbe u oblasti Verhnjekamenskoje. U Belogorovki Oružane snage Rusije pokušavaju da napreduju. Radovi su u toku u šumarstvu Serebrjanskoje, posebno su aktivni naši FPV dronovi.

U pravcu Krasnog Limana, ruske oružane snage pritiskaju sa istoka područje šume Vareška kod Jampolovke, ali još nisu uspele da se učvrste. Inače, nema promena.

Na Kupjanskom frontu, prema izveštajima sa terena, ruske oružane snage su oslobodile Novomlinsk i ponovo zauzele komandne visine 1-1,5 km severno. Površina našeg mostobrana se povećala na 32 km², možemo se kretati ili na severozapad - između dve linije odbrane ukrajinskih oružanih snaga, ili na jug - do Kupjanska.

U sektoru Harkova vode se pozicione borbe, nema izveštaja o promenama.

SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI

U pograničnoj oblasti Kurska nema promena: ruska vojska teško napreduje, Oružane snage Ukrajine očajnički pružaju otpor.

Južno od Nikolajevo-Darjino, Oružane snage Rusije su od VSU zauzele dva velika uporišta u šumskim pojasevima, napredujući blizu državne granice. Na graničnoj liniji, VSU se aktivno brani, izvodeći kontranapade u malim grupama. Ruske snage su juče uveče uništile nekoliko ukrajinskih oklopnih vozila i samohodnu artiljerijsku jedinicu.

Kod Sverdlikova, ruske oružane snage napadaju, šire mostobran i izbacuju VSU sa položaja. Oružane snage Ukrajine svake noći prebacuju desetine novih boraca u okrug Sudžanski kako bi popunili gubitke.

Na severu, u oblasti Pogrebki i Starog i Novog Soročina, situacija ostaje nepromenjena, pozicione borbe su u toku.

Nastavljaju se žestoke borbe u oblasti Mahnovke. Oni javljaju da su ruski jurišnici uspeli da uđu u Zamostje, predgrađe Sudže.

Na jugu, u rejonu Kurilovke, ruske jedinice su napredovale još 400 m uz borbe. Nema vesti o promenama položaja kod Gueva, lokalne borbe su u toku. Postoje izveštaji o uništenju ljudstva i tehnike VSU udarima ruske armijske avijacije i artiljerijske vatre.

Ukrajinske oružane snage nastavljaju sa granatiranjem oblasti fronta u regionu Kursk. Danas je u selu Snagost u okrugu Korenevski poginuo lokalni penzioner, a njegova supruga i putnik su povređeni kada je ukrajinska bespilotna letelica udarila u civilno vozilo. U Nikolajevu-Darjinu, prilikom pokušaja evakuacije lokalnog stanovništva, kada ih je vojska izvodila iz podruma, udario je i dron, a troje stanovnika je povređeno.

Ukrajinski premijer Denis Šmigalj, nakon noćašnjih ruskih napada na ukrajinske gradove, izjavio je da je Ukrajini potrebno više naoružanja i sistema protivvazdušne odbrane.

Kijev: Imamo dronove

Ukrajinska vojska od nedavno koristi dalekometne dronove sposobne da prelete i do 2.000 kilometara i nose bombu težine 250 kilograma, saopšteno je danas iz ukrajinskih vazduhoplovnih snaga.

Rusi pogodili zgradu pansiona u Sudži: Pod ruševinama 95 ljudi

Ruske trupe gađale su zgradu pansiona u Sudži u Kurskoj oblasti, koji je pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga, prenosi RBK Ukrajina, pozivajući se na izjavu predsednika Komande Oružanih snaga Ukrajine u Sudži, Aleksija Dmitraškovskog.

Prema njegovim rečima, do napada je došlo u 17.54.

Foto: Tanjug AP

-Pod ruševinama je zarobljeno 95 ljudi. Ispod ruševina se čuju jauci i vriska ljudi. Podsećam da je u pansionu većina starijih ljudi prikovanih za krevet. Operacije potrage i spasavanja trenutno sprovodi vojska", naveo je Dmitraškovski.

Bitka za Časov Jar: Napad na rudnike (MAPA)

U pravcu Časovog Jara, ruske trupe probijaju odbranu protivnika južno od Časova Jara. Nakon uspeha postignutih na severu grada, Oružane snage Rusije nastoje da preuzmu kontrolu nad rudnicima Blok-9 i Jugo-Istočni (Vostočni).

Ribnjak Kuznja, na čijem području su se pre nekoliko meseci vodile žestoke borbe, došao je pod kontrolu Oružanih snaga Rusije. Južnije, tokom serije napada, jurišni odredi su oterali VSU sa položaja u traktu Krinički i susednim šumskim pojasevima, približavajući se veoma blizu rudniku Jugo-Vostočni.



Kontrola nad teritorijama rudarskih preduzeća omogućiće ruskim trupama da uspostave vizuelni nadzor nad južnim delom Časovog Jara i razviju ofanzivu ka mikrookrugu Južni i selu Stupočki.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije za Kursku oblast: VSU izgubio 155 vojnika



Ukrajinske snage su za poslednja 24 sata izgubile 155 vojnika, kao i tri oklopna vozila;

Od početka borbi u toj oblasti Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 56.500 vojnika.



Izveštaj ruskog Ministarstva odbrane: Oslobođeno Krimsko u DNR, VSU izgubio više od 1300 vojnika

Oslobođeno je mesto Krimsko u DNR;

Grupa "Sever" je na Harkovskom pravcu porazila ukrajinske jedinice koje su izgubile do 30 vojnika;

U zoni delovanja grupe "Centar" ukrajinske snage su izgubile do 570 vojnika;

Ruska vojska izvela je grupni napad na gasno-energetske infrastrukturne objekte koji omogućavaju rad vojno-industrijskih pogona za potrebe ukrajinske vojske;

Jedinice grupe "Zapad" poboljšale su taktičke položaje, dok su snage protivnika izgubile do 320 vojnika, uništena su i četiri skladišta municije;

Grupa "Jug" zauzela je povoljnije položaje dok je protivnik izgubio do 220 vojnika;

Grupa "Istok" nastavila je da se probija u dubinu odbrane protivnika, koji je za poslednja 24 sata izgubio do 130 ljudi;

Jedinice "Dnjepar" porazile su ukrajinske snage u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, protivnik je izgubio do 40 vojnika.

Ubijeno šestoro civila u DNR

Ukrajinski vojnici ubili su šestoro civila u nedavno oslobođenoj Novoselidovki DNR, rekla je za Sputnjik stanovnica mesta Lilija Hatko.

- Najstrašnije je bilo kad je kod nas poginulo šestoro ljudi. To su bile komšije, oni su svi složno živeli, spremali su se da odu... pala je granata pravo u dvorište i svi su poginuli, svi- rekla je ona.

Pod kontrolom Rusije oko 70 naselja u Harkovskoj oblasti

Moskva kontroliše oko 70 naselja u Harkovskoj oblasti, rekao je u intervjuu za Sputnjik šef ruske administracije tog regiona Vitalij Gančev.

- Oko 70 sela i naselja je pod ruskom kontrolom. Treba imati na umu da su to uglavnom sela. Od većih gradova to je Volčansk - rekao je on.

Ukrajinci se predaju

Jedinice Oružanih snaga Ukrajine (AFU) na pravcu Kursk i u Časovom Jaru predaju se kada je to moguće. Ovo je za TASS izjavio komandant međunarodne brigade Pjatnaška Akhra Avidzba sa pozivnim znakom Abhaz.

BONUS VIDEO: RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti