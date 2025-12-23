Svet

KINA ŽESTOKO ODGOVORILA ZELENSKOM: Pretnje Ukrajine protiv naših ljudi su nedopustive

23. 12. 2025. u 09:47

ZVANIČNI Peking poručio je da će zaštititi svoje državljane i kompanije, ističući da se protivi jednostranim merama koje nisu u skladu sa međunarodnim pravom.

Foto: Profimedia

Zvanični predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đian izjavio je da su pretnje Ukrajine da uvede ograničenja protiv kineskih građana nedopustive.

- Kina se dosledno protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje krše međunarodno pravo i koje nije odobrio Savet bezbednosti UN - naglasio je Lin Đian na brifingu.

On je reagovao nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije izjavio da želi da uvede mere protiv fizičkih lica i kompanija koje, kako tvrdi, pružaju pomoć Rusiji, uključujući i kineska preduzeća.

Lin Đian je istakao da će Peking štititi prava i interese svojih građana i kompanija, pozvavši ukrajinsku stranu da odmah ispravi, kako je naveo, svoje greške.

Dodao je da Kina podržava napore koji doprinose postizanju mira. Podsetio je i da je u novembru, potvrdio da Peking nikada nije isporučivao letalno naoružanje nijednoj strani u sukobu i da ne prihvata pokušaje zemalja G7 da na Kinu prebace odgovornost.

Kako je ranije istakao predsednik Kine Si Đinping, Peking se zalaže za pravedan sporazum o Ukrajini koji bi otklonio osnovne uzroke krize.

(RIA)

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima