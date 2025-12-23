KINA ŽESTOKO ODGOVORILA ZELENSKOM: Pretnje Ukrajine protiv naših ljudi su nedopustive
ZVANIČNI Peking poručio je da će zaštititi svoje državljane i kompanije, ističući da se protivi jednostranim merama koje nisu u skladu sa međunarodnim pravom.
Zvanični predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đian izjavio je da su pretnje Ukrajine da uvede ograničenja protiv kineskih građana nedopustive.
- Kina se dosledno protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje krše međunarodno pravo i koje nije odobrio Savet bezbednosti UN - naglasio je Lin Đian na brifingu.
On je reagovao nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije izjavio da želi da uvede mere protiv fizičkih lica i kompanija koje, kako tvrdi, pružaju pomoć Rusiji, uključujući i kineska preduzeća.
Lin Đian je istakao da će Peking štititi prava i interese svojih građana i kompanija, pozvavši ukrajinsku stranu da odmah ispravi, kako je naveo, svoje greške.
Dodao je da Kina podržava napore koji doprinose postizanju mira. Podsetio je i da je u novembru, potvrdio da Peking nikada nije isporučivao letalno naoružanje nijednoj strani u sukobu i da ne prihvata pokušaje zemalja G7 da na Kinu prebace odgovornost.
Kako je ranije istakao predsednik Kine Si Đinping, Peking se zalaže za pravedan sporazum o Ukrajini koji bi otklonio osnovne uzroke krize.
(RIA)
Preporučujemo
ŠAMAR UKRAJINI IZ SRCA EVROPE! Ministar odbrane odbio da putuje u Kijev
23. 12. 2025. u 10:38
"NALAZIMO SE U STANjU RATA PROTIV RUSIJE": Taker Karlson o antiruskoj histeriji
23. 12. 2025. u 10:20
"PUTIN TESTIRA GRANICE" Pistorijus: Pokušava da oslabi NATO iznutra
23. 12. 2025. u 10:14
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)