DODIK TRAMPU: Potreban si Americi, ali i ostatku sveta

➡️ Second attempt to kill President Trump already. Mr. President, take care, we need you to win! America needs you, but the rest of the world as well! @realDonaldTrump



➡️ Već drugi pokušaj ubistva predsjednika Trampa. Gospodine predsjedniče, čuvajte se, trebate nam da… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 16, 2024