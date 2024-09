OGLASILI SE VAGNEROVCI, SVE PRIZNALI: "Kada su ubili gazdu bilo je ili u rusku vojsku ili nestaneš"

GODINU dana od smrti lidera plaćeničke grupe Vagner Jevgenija Prigožina još nije sasvim jasno šta se desilo sa njegovom plaćeničkom imperijom širom Ukrajine, Sirije i delova Afrike.

Foto Tanjug/AP

BBC na ruskom razgovarao je sa bivšim borcima i drugima bliskim grupi Vagner o tome šta se desilo posle pobune kratkog daha protiv Moskve i Prigožinove iznenadne smrti u padu aviona.

U septembru 2023. godine, zdepasti plavooki mladić stajao je na pultu za čeking istanbulskog međunarodnog aerodroma.

Noseći kefiju - tradicionalnu arapsku maramu - i kapuljaču, pokušavao je da stigne do Libije, a posle do druge afričke zemlje u potrazi za novim poslom.

Bio je borac tajnovite, ali razgranate plaćeničke grupe Vagner, koju je osnovao i vodio Jevgenij Prigožin.

Grupa je kontrolisala kompanije i projekte vredne milijarde dolara, operisala je u Siriji, Maliju, Centralnoafričkoj Republici, Sudanu i Libiji, a njeni borci su bili ključni za rusku intervenciju na Ukrajinu.

Britansko Ministarstvo odbrane procenilo je da je bilo i do 50.000 Vagnerovih plaćenika u Ukrajini.

Ali skoro 20.000 njih, mnogi bivši zatvorenici, poginuli su u borbama za zauzimanje grada Bahmuta, prema spisku do kog je došao BBC na ruskom.

Prigožin je povukao preostale borce u maju 2023. godine, okrivivši rusko Ministarstvo odbrane, uz otvorene uvrede, za nestašicu municije.

Čovek sa kefijom, međutim, uspeo je da se izvuče bez ogrebotine.

Narednog meseca je dobio poruku na Telegramu sa pozivom da se pridruži „Maršu za pravdu".

Bio je jedan od Vagnerovih boraca koji su šokirali svet pobunom protiv ruskog predsednika Vladimira Putina, zauzevši južni ruski grad Rostov na Donu.

Poslednji put kad je on video Prigožina bilo je kad je vođa ušao u kola, pozirao za selfije i napustio grad.

Prvobitne pretnje grupe Vagner da će marširati na Moskvu bile su opozvane.

Postignut je sporazum prema kom je Putin saopštio da Vagnerovi borci mogu ili da se pridruže ruskoj vojsci ili da odu u Belorusiju sa Prigožinom.

Bila je to tačka u kojoj je, kaže čovek sa kefijom, prvi put poverovao da je njegova karijera u Vagneru okončana.

- Kad su počeli da postižu dogovore i kad je došlo do neodlučnosti, dok su neki išli u Belorusiju, a drugi na neko drugo mesto, odlučio sam da je to za mene kraj - kaže on.

Potom, dva meseca kasnije, 23. avgusta 2023. godine, privatni avion koji je nosio Prigožina srušio se severno od Moskve, a on je poginuo zajedno sa još nekoliko pripadnika Vagnera.

Kremlj je odbacio glasine o nameštaljci, ali mnogi - među njima i ovaj bivši borac - nisu bili razuvereni.

- Kad su ubili Gazdu [Prigožin], za mene više ništa nije ostalo u Rusiji - kaže.

Dok je vagao različite opcije, Vagnerova sredstva i operacije širom sveta sve su više potpadale pod kontrolu ruske vlade i vojske.

Čovek sa kefijom je imao važeći pasoš, malo ušteđevine i iskustva u ratovanju.

Odlučio je da otputuje u Siriju, gde se već borio u prošlosti.

Foto Tanjug/AP

Dva izvora rekla su za BBC na ruskom da su plaćenicima u Siriji bili ponuđeni ugovori sa ruskom vojskom.

Izbor je bio ili Ministarstvo odbrane ili da nestane, rekao je bivši borac psujući.

Nije želeo da potpiše ugovor i sedeo je besposlen skoro dva meseca, ali je i dalje primao platu - u gotovini.

Niko se nije usprotivio kad je odlučio da potraži posao u Africi.

U Severnu Afriku otprilike u isto vreme uputio se i zamenik ruskog ministra odbrane Junu-Bek Jevkurov.

Praćen višim zvaničnicima ruske vojne obaveštajne službe GRU, posetio je zemlje u kojima je Vagner ranije bio aktivan - Libija, Burkina Faso, Centralnoafrička Republika i Mali, a potom, na kasnijem putovanju, i Niger.

Prema izveštaju britanske ekspertske grupe Kraljevski institut ujedinjenih službi, poručio je da će „bivše obaveze koje je preuzeo Vagner biti ispunjene", ali da će se sada poslovi voditi „direktno sa ruskim Ministarstvom odbrane."

U izveštaju stoji da neke bivše Vagnerove snage u Africi sada nude vojnu podršku režimima, među kojima i borbu protiv islamista i drugih pobunjenika, u zamenu za pristup strateški važnim prirodnim resursima.

Mali, Niger i Burkina Faso su poslednjih godina doživeli vojne pučeve - i raskidaju dugogodišnje veze sa Francuskom, dok se istovremeno zbližavaju sa Rusijom.

U međuvremenu, navodi se u izveštaju, Rusija je zainteresovana za minerale kao što su litijum, zlato i uranijum.

Pozivi za regrutaciju za „afrički korpus" ruskog Ministarstva odbrane počeli su da se pojavljuju krajem 2023. godine.

Čovek sa kefijom nam je kasnije rekao da je stigao do afričke zemlje koju je odabrao.

Dodao je da doživljava plaćenički posao kao bilo koji drugi i prosto je mislio da su mu izgledi bolji u Africi nego u Ukrajini ili Belorusiji.

Većinu njegovih bivših kolega preuzelo je rusko Ministarstvo odbrane i nastavilo da služi u novoformiranim jedinicama, rekao je on.

Međutim, izvor nekada povezan sa Jevgenijem Prigožinom sugerisao je u komentarima za BBC da je njegov sin Pavel zadržao izvesni stepen uticaja.

- Moskva je dala nasledniku zeleno svetlo da nastavi očev rad u Africi, pod uslovom da se to ne sukobljava sa ruskim interesima - rekao je ovaj izvor za medije.

Isprva se spekulisalo da Pavel, koji je u kasnim dvadesetim, vodi krnju privatnu vojnu kompaniju Vagner, pod pokroviteljstvom Nacionalne garde, Rosgvardija - a ne Ministarstva odbrane.

Izveštaj Kraljevskog instituta kaže da je ovo rezultiralo „nadmetanjem u preuzimanju komandira između GRU-a i Rosgvardije."

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je u februaru da su tri Vagnerova jurišna odreda zaista inkorporisana u Rosgvardiju i da će oni najverovatnije bili raspoređeni u Ukrajinu i Afriku.

Foto Tanjug/AP

Ali ne postoje zvanične informacije o Pavelovoj ulozi i on nije odgovorio na BBC-ev zahtev za komentar.

Nema mnogo zvaničnih informacija o tome šta se desilo sa Vagnerovim borcima i ko ih sada upošljava, mada zvanični kanal grupe ne Telegramu i dalje objavljuje oglase za regrutaciju za misije na neodređenim „dalekim" lokacijama.

Za Rusiju, ostvarivanje njenih međunarodnih ciljeva preko grupe Vagner omogućilo joj je da zaobiđe sankcije i zadrži opciju negiranja učešća.

U međuvremenu, neki bivši Vagnerovi borci ostaju sumnjičavi ili suprotstavljeni ruskom Ministarstvu odbrane.

Stoga postoji izvesna privlačnost za obe strane što se tiče ruta za ponovno zapošljavanje koje su indirektne ili nisu do kraja transparentne.

Posle intervencije na Ukrajinu, ruska vojna obaveštajna služba izgradila je mrežu plaćeničkih grupa zasnovanih na Vagneru i kolektivno etiketiranu kao Redut.

Medijska istraga Radija Slobodna Evropa iz oktobra prošle godine identifikovala je više od 20 jedinica koje regrutuju nove vojnike pod imenom Redut.

Ona je zaključila da je Redut „lažna privatna vojna kompanija" koju vodi ruska vojna obaveštajna služba GRU.

BBC nije uspeo da nađe Redut u zvaničnom registru kompanija, a nekoliko izvora nam je reklo da je povezan sa GRU-om i Ministarstvom odbrane.

Ni Redut ni Kremlj nisu odgovorili na pitanja BBC-a na ovu temu.

BBC je razgovarao sa bivšim Vagnerovim borcima koji su se pridružili jedinici pod imenom Medvedi iliti 81. brigadi za specijalne operacije.

Prema istraživaču obaveštajnih podataka koji su slobodno dostupni javnosti i specijalisti za bezbednost u Zapadnoj Africi poznatom kao Nomad Sahelijen, oni su „tesno vezani" za Redut, i iako se „smatraju brigadom za specijalne operacije", više liče na „privatnu vojnu kompaniju".

U avgustu 2023. godine, stranice na ruskoj društvenoj mreži VKontakte bliske vojsci sadržale su brojne oglase za regrutaciju za Medvede.

- Potrebni su nam piloti, tehničari i mehaničari za dvokrilce AN-2, helikoptere MI-8 i jurišne helikoptere MI-24 - glasi jedna tipična takva objava.

"Pristojna naknada počev od 220.000 rubalja (oko 2.160 evra) mesečno zajedno sa povlasticama. Ugovor na šest meseci. Starost od 22 do 50 godina. Dođite na Krim, u Simferopol. Obezbeđujemo odeću i obuku."

Foto: Printskrin

Iako oglasi poručuju regrutima da se upute na Krim, Nomad Sahelijen kaže da je grupa takođe osnovala štab u Uagaduguu, prestonici Burkine Faso, i nudi plaćenicima tromesečne misije sa mesečnim platama koje variraju od 2.500 do 4.000 američkih dolara.

Na osnovu razgovora sa bivšim Vagnerovim borcima, BBC je zaključio da su mnogi odlučili da ostanu u Africi, pa i u Burkini Faso.

Druga moguća destinacija za bivše Vagnerove borce je Čečenija, južna ruska republika.

U aprilu je čečenski lider Ramzan Kadirov rekao da će se 3.000 njih pridružiti grupi specijalnih snaga Ahmat u ovoj republici, prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tas.

Istaknuta ličnost iz Vagnera Aleksandar Kuznjecov, poznat i po kodnom imenu „Ratibor", pojavio se na video snimku kraj Kadirova, poručivši bivšim drugovima: „Sve će biti kao u Vagneru, identično. Neće biti nikakve papirologije. Način na koji ćemo obavljati poslove ostaće isti, ništa se ne menja."

BBC nije uspeo da potvrdi koliko je njih od 3.000 pristiglo.

Što se tiče prvobitne ponude za Vagnerove plaćenike da se upute u Belorusiju, tamo ih je sada manje od 100, i obučavaju snage predsednika Aleksandra Lukašenka, prema Belaruskom hajunu, istraživačkom projektu podataka dostupnih javnosti koji nadgleda vojne aktivnosti u zemlji.

Vagnerov zvanični kanal na Telegramu objavio je retko detaljno saopštenje, u kom su naveli da su neki njihovi borci, među njima i komandant, ubijeni, ali nije dao nikakve brojke.

Ruski kanali na Telegramu bliski vojsci prijavili su da je poginulo nekoliko desetina bivših Vagnerovih boraca, što je najveći gubitak života za ovu grupu u Africi.

Plaćenici su bili deo Afričkog korpusa, ali ni on ni rusko Ministarstvo odbrane nisu dali nikakvo zvanično obaveštenje.

Čovek sa kefijom od tada ne odgovara na naše poruke.

Slika zapaljene sveće u spomen žrtve pojavila se u međuvremenu na nalogu na društvenoj mreži njegove majke.

(Kurir/BBC na srpskom)