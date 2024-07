RAT u Ukrajini 873. dan.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Rusija regrutovala 150.000 vojnika

U okviru prolećne regrutacije, 150.000 ljudi je poslato u vojnu službu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Pojašnjava se da vojni obveznici nisu upućeni na lokacije Oružanih snaga (OS) Ruske Federacije u Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici i Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti.

Osim toga, većina pozvanih upisuje se u formacije i jedinice za obuku, gde će dobiti vojnu specijalnost, dodaju u resoru.

Zauzvrat, ona vojna lica koja su već navršila godinu dana službe su odmah otpuštena i poslata u mesta stanovanja.

(Izvestija)

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruski PVO sistemi su u poslednja 24 časa oborili jedan ukrajinski avion MiG-29 i 36 dronova;



Srušio se ukrajinski dron

- Grupa snaga „Zapad“ je tokom proteklog dana zauzela povoljnije položaje i odbila četiri kontranapada. Ukrajinska vojska izgubila je do 585 vojnika. Uništena su dva borbena vozila pešadije, sedam automobila, dva artiljerijska oruđa „krab“, samohodno artiljerijsko oruđe „arčer“, haubice L-119 i M119 i stanica za radio-elektronsko ratovanje „bukovel AD“;- Grupa „Sever“ je uništila četiri ukrajinske brigade i odbila jedan napad. Poginulo je i ranjeno do 200 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri tenka, dva kamioneta, dve haubice M777, haubica M198, radarska stanica AN/TPKu-64 i stanica za radio-elektronsko ratovanje „nota“;- Grupa „Istok“ je poboljšala svoje prednje položaje. Poginulo je i ranjeno do 125 ukrajinskih vojnika. Uništen je oklopni transporter, dva automobila, dve haubice FH-70 i oruđe D-20;- U zoni odgovornosti grupe „Jug“ ukrajinska vojska izgubila je do 540 vojnika i dva oklopna vozila „hamvi“, haubicu M777, artiljerijsko oruđe „krab“ i „paladin“, haubicu FH-70, tri haubice „msta B“, četiri artiljerijska oruđa D-20, artiljerijsko oruđe „gvozdika“, haubicu D-30 i M119, borbeno vozilo za raketni sistem „grad“ i dve stanice za radio-elektronsko ratovanje „anklav“;- Grupa „Centar“ poboljšala je taktički položaj i uništila jedinice šest ukrajinskih brigada. Poginulo je i ranjeno do 340 ukrajinskih vojnika. Uništena su tri automobila, samohodno artiljerijsko oruđe „akacija“ i dve haubice D-30;- Grupa „Dnjepar“ uništila je dve ukrajinske brigade. Poginulo je i ranjeno do 110 ukrajinskih vojnika. Uništeno je šest automobila, haubica M777, haubica „msta B“, haubica D-30 i stanica za radio-elektronsko ratovanje „anklav N“.

Ukrajinski dron koji je jutros oko 5 časova neutralisan sredstvima za elektronsko ratovanje, pao je na skladište rafinerije nafte kompanije „Crno zlato“ u Orlovskom opštinskom okrugu, saopštila je pres služba vlade Orlovske oblasti.

„U eksploziji je manju štetu pretrpeo rezervoar za skladištenje nafte od 1.000 kubnih metara. Nije bilo druge štete na infrastrukturi rafinerije. Takođe nije bilo povređenih, dodaje se u saopštenju.

Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruski PVO sistemi oborili šest ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Brjanske, Kurske i Orlovske oblasti.

Tajani: Rim ima normalne odnose sa Moskvom

Italijanski ministar spoljnih poslova i zamenik premijera Antonio Tajani izjavio je da Rim ima normalne diplomatske odnose sa Moskvom.

„Italija nije u ratu sa Rusijom, ima normalne diplomatske odnose, podržava sve mirovne inicijative“, rekao je Tajani u intervjuu za „Korijere dela sera“.

On se istovremeno založio za potrebu da se pomaže Ukrajini koja, kako je rekao, služi „pravednom svetu“.

Foto: AP

Tajani je istakao i da nema neslaganja u vladajućoj većini po ovom pitanju, uprkos tome što lider koalicione partije „Liga“ i drugi potpredsednik vlade Mateo Salvini izjavljuje da slanje oružja Ukrajini produžava sukob.

Novi gubici ukrajinske vojske

Artiljerijski odredi haubice „msta B“ grupe „Sever“ uništili su tehniku i pešadiju ukrajinske vojske u zoni specijalne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

„Stav NATO-a nepromenjen“

Politika Alijanse ostaje nepromenjena i ona neće biti direktno uvučena u ukrajinski sukob, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na pitanje o ideji Poljske da obara rakete iznad Ukrajine.

Ruska PVO na delu

Ruski PVO sistemi oborili su dron u blizini rta Fiolent u Sevastopolju, ostaci drona pali su na privatnu kuću, saopštio je gubernator grada Mihail Razvožajev na svom Telegramu.

Dramatično u Lipeckoj oblasti

Jedna ukrajinska bespilotna letelica pala je na električnu podstanicu u Lipeckoj oblasti, žrtava nije bilo, rad podstanice nije narušen, saopštio je gubernator oblasti Igor Artamonov na svom Telegramu.

Burna noć u Odesi

Ukrajinski mediji javili su da su tokom noći u Odesi tri puta odjeknule eksplozije.

Ukrajinska vojska napadnuta u Harkovu

U Harkovu je izveden napad na ukrajinsku vojsku i skladište municije, saopštio je koordinator nikolajevskog proruskog ilegalnog pokreta Sergej Lebedev.

Tri drona uništena iznad Kurske oblasti

Iznad Kurske oblasti su tokom noći uništena tri ukrajinska drona avionskog tipa, saopštio je v. d. gubernatora oblasti Aleksej Smirnov.

Oborene 22 ukrajinske bespilotne letelice za 24 sata

Ruski PVO sistemi su u protekla 24 sata oborili 22 ukrajinske bespilotne letelice na nebu iznad Krima, Brjanske i Lipecke oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.



Iznad Brjanske oblasti uništeno je 15 letelica, iznad Krima – šest, a iznad Lipecke oblasti – jedna, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

BONUS VIDEO: TAJNO ORUŽJE RUSKOG RAKETNOG SISTEMA: JARS izvodi vežbe kamuflaže i kontradiverzije