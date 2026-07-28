STIŽE NOVAC, OVO JE DETALJAN RASPORED: Evo kada kreće isplata julskih penzija
DINAMIKA isplate penzija, kao i prethodnih meseci, zavisi od kategorije penzionera i načina na koji primaju penziju - preko tekućeg računa, na kućnu adresu ili na šalterima pošta.
Prema rasporedu Fonda PIO, isplata počinje 4. avgusta, kada će penzije biti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira na način isplate.
Dan kasnije, 5. avgusta, novac će biti uplaćen vojnim i poljoprivrednim penzionerima koji primanja primaju preko tekućih računa.
Penzioneri iz kategorije zaposlenih koji penzije dobijaju na kućnim adresama ili ih preuzimaju na šalterima pošta svoje prinadležnosti mogu da očekuju 10. avgusta. Isplata će biti završena 11. avgusta, kada će penzije leći na račune zaposlenih penzionera koji primanja ostvaruju preko tekućih računa.
Kalendar isplate julskih penzija
4. avgust - samostalne delatnosti
5. avgust - vojni i poljoprivredni penzioneri (tekući računi)
10. avgust - zaposleni (kućne adrese i pošte)
11. avgust - zaposleni (tekući računi)
Julske penzije biće isplaćene u redovnim terminima, a iznos primanja ostaje nepromenjen u odnosu na prethodni mesec.
Prema najnovijim podacima Republičkog fonda PIO, prosečna penzija u Srbiji za jun 2026. godine iznosi 56.829 dinara. Novo povećanje primanja najstarijih očekuje se do kraja 2026. godine, a prema najavama, posebna pažnja biće posvećena penzionerima sa najnižim primanjima.
(Kamatica)
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