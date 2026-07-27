TRAGEDIJA POSTALA JOŠ VEĆA: Na Elbrusu pronađena tela preostala tri planinara iz BiH

NA planini Elbrus, na Kavkazu, u nedelju su pronađena tela još tri planinara iz Bosne i Hercegovine, koji su bili deo sedmočlane grupe koja je zatražila pomoć prilikom silaska sa te planine, saopštio je sinoć Istražni komitet Ruske Federacije.

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- Pronađena su tela još tri žrtve i njihova lokacija je poznata, ali još uvek nisu evakuisana zbog lošeg vremena - rekao je izvor za RIA Novosti.

Grupa od sedam državljana Bosne i Hercegovine samostalno se penjala na Elbrus, bez angažovanja profesionalnog vodiča, a u subotu uveče su se obratili za pomoć spasiocima, nakon što sa visine od 5.100 metara nisu uspeli da nastave silazak sa planine.

U nesreći su preživela dvojica muškaraca - Haris A. i Kemal V, rođeni 1983. i 1988. godine.

Jedan od njih je uspeo samostalno da se spusti sa planine i prijavi nesreću, nakon čega su se na lice mesta uputili spasioci ruskog Ministarstva za vanredne situacije, koji su pronašli živog drugog muškarca.

Spasioci su ranije juče pronašli i tela dvojice preminulih članova tima.

Istražno odeljenje Istražnog komiteta Rusije za Kabardino-Balkarsku Republiku pokrenulo je preliminarnu proveru povodom pogibije alpinista na Elbrusu.

U toj službi je navedeno da je jedan od članova grupe uspeo da se spusti i prijavi smrt dvojice saputnika na velikoj nadmorskoj visini, nakon čega je pokrenuta potraga za ostalim članovima ekspedicije. Nakon završetka provere biće doneta odluka o daljem postupku.

Predsednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin naložio je pokretanje krivičnog postupka zbog tragedije i dostavljanje izveštaja o utvrđenim okolnostima.

Istražitelji rade na utvrđivanju uzroka nesreće, uključujući proveru da li je tokom uspona bilo kršenja pravila bezbednosti. Planinari iz Gacka, Bileće i Trebinja izbegli su sudbinu kolega iz Zenice, jer su ih vremenske prilike naterale da odustanu od najvećeg vrha Evrope, prenela je juče RTRS.

Nenad Ikonić iz Gorske službe spasavanja "Volf" Foča naglasio je da je 2004. godine Elbrus u smrt poveo 48 alpinista.

- Godine 2004. 48 penjača, odnosno alpinista, nastradalo je za jednu sezonu. Ti uslovi su takvi da čovek ne može to da razume, koliko god da ste spremni, ima više faktora, da li vodiči, da li vaša oprema, da li vaša fizička spremnost, lako je sada pričati sa naše strane gledišta, ali jednostavno to se desi. Žao nam je tih ljudi koji su ostali gore - poručio je Ikonić.

Elbrus je ugašeni vulkan i najviši je planinski vrh Rusije i Evrope, koji se nalazi u Velikom Kavkazu, na jugu Rusije, blizu granice sa Gruzijom.

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