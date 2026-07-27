VATRENI TORNADO PRED VRATIMA BORDOA: Evakuisano dvesta hiljada ljudi, u opasnosti i Madrid

Situacija oko Bordoa je apokaliptična.

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Požar, podstaknut retkim i izuzetno opasnim fenomenom vatrenog tornada, nekontrolisano guta sve pred sobom. Evakuisano je više od 220.000 stanovnika i turista, što predstavlja jednu od najvećih mirnodopskih akcija spasavanja u savremenoj istoriji Francuske. Izgorelo je više od 42.000 hektara šume, uništeno najmanje 140 kuća i drugih objekata, dok se plameni front opasno približio Bordou, koji se nalazi u stanju najviše pripravnosti.

Na gašenju stihije angažovano je oko 2.500 vatrogasaca, uz pomoć 1.500 vojnika, 1.200 policajaca i žandarma, uz pripadnike civilne zaštite i mnogobrojne dobrovoljce. U dosadašnjim akcijama povređeno je 68 vatrogasaca, od kojih je deset moralo da bude prebačeno u bolnice radi ukazivanja pomoći, dok su pre nekoliko dana dvojica njihovih kolega poginula gaseći drugi veliki požar u istom regionu.

Francuske vlasti naredile su nove evakuacije u nekoliko opština u okolini Bordoa, među kojima je i Sesta sa oko 55.000 stanovnika. Tokom noći između subote i nedelje plamen je ponovo postao izuzetno snažan i nepredvidiv, stvarajući sopstvene vazdušne struje i naglo menjajući pravac kretanja prema predgrađu Bordoa. U nedelju ujutro vatrena stihija nalazila se na svega petnaestak kilometara od grada.

Gradonačelnik Toma Kaznev poručio je da evakuacija Bordoa za sada nije planirana, ali je dodao da su vlasti spremne i za taj scenario. U velikom sajamskom kompleksu otvoren je privremeni prihvatni centar u kome je smešteno oko 2.500 ljudi, dok je železnički saobraćaj u ovom delu Francuske potpuno obustavljen. Šteta je ogromna, pa je Ministarstvo ekonomije formiralo kriznu ćeliju kako bi pomoglo ne samo spasavanju stanovništva već i privredi teško pogođenog regiona.

Prizori u naseljima kroz koja je prošao plameni talas su potresni. Stanovnici koji su se prvi put vratili svojim kućama zatekli su samo zgarišta.

– Ovo je strašno. Sve smo izgubili. Bio je to pakao. Oko tri popodne izgledalo je kao da je pala noć, koliko je dima bilo – rekao je jedan od stanovnika čiji je dom izgoreo u požaru.

Dok se Žironda i dalje bori sa vatrom, još jedan veliki požar besni na jugoistoku Francuske, u departmanu Var. Za šest dana vatra je zahvatila oko 4.500 hektara, a na terenu je raspoređeno više od 1.000 vatrogasaca sa 275 vozila, uz podršku helikoptera i dva kanadera. Slaba kiša koja je pala tokom noći nije mnogo pomogla, dok najveću bojazan izaziva najavljeni mistral koji bi mogao ponovo da razbukti vatru.

Dim od požara proširio se stotinama kilometara, pa su ga osetili čak i stanovnici Alzasa, na krajnjem istoku Francuske, gde su vlasti potvrdile da miris paljevine potiče sa jugozapada zemlje.

Katastrofalna situacija vlada i u susednoj Španiji. U okolini Madrida evakuisano je oko 60.000 ljudi, dok se vatrogasci danima bore sa nekoliko velikih požara koji su progutali desetine hiljada hektara šume i rastinja. Premijer Pedro Sančez poručio je da je spasavanje ljudskih života apsolutni prioritet. U požaru u blizini Valensije jedna osoba je izgubila život.

Francuska i Španija zajedno već broje više od 300.000 ljudi koji su zbog vatrene stihije morali da napuste domove ili mesta na kojima su provodili odmor. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija dugotrajne suše, ekstremnih temperatura i snažnog vetra stvara idealne uslove za megapožare kakve Evropa do sada nije poznavala.