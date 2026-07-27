Svet

"IMAMO VIŠE MUNICIJE NEDO ŠTO NAM TREBA!" Tramp žestoko zapretio Teheranu i objavio foto-montaže napada na Iran (FOTO)

Ana Đokić

27. 07. 2026. u 07:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je tvrdnje da vojsci SAD ponestaje municije u sukobu sa Iranom, preneli su danas američki mediji.

ИМАМО ВИШЕ МУНИЦИЈЕ НЕДО ШТО НАМ ТРЕБА! Трамп жестоко запретио Техерану и објавио фото-монтаже напада на Иран (ФОТО)

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

- Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svetu i daleko više nego što nam je potrebno - izjavio je Tramp za "Volstrit džornal".

Tramp je objavio na svojoj platformi Truth Social veći broj slika kojima je želeo da uputi pretnje iranskoj energetskoj infrastrukturi.

Jedna od slika koju je Tramp podelio jeste fotografija generisana veštačkom inteligencijom na kojoj se vide ratni avioni koji bombarduju iransko naftno postrojenje, uz natpis "Napad na Harg" (Strike on Kharg), iransko ostrvo i glavno čvorište za izvoz iranske nafte.

Na više fotografija generisanih veštačkom inteligencijom Tramp drži američku zastavu na brodu koji izgleda kao iranski.

Objavio je i fotografiju sa natpisom "Zbogom, mašinska sobo" (Goodbye, Engine Room), na kojoj je prikazana eksplozija iranskog broda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLJU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena

NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena